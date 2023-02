Serie BKT. La presentazione della 25esima giornata

Scritto da admin• 7:58 am• Pisa SC

PISA – Tocca al Pisa inaugurare la 25esima giornata del torneo cadetto ospitando il Venezia nell’anticipo di venerdì sera 17 febbraio, con il programma a prevedere gli oramai consueti otto incontri al sabato e quindi concludersi domenica pomeriggio 19 febbraio con il posticipo fra Modena e Genoa.

di Giovanni Manenti

Rilanciata dal successo di Reggio Calabria, la formazione nerazzurra è chiamata a riscattare le ultime due battute d’arresto consecutive all’Arena Garibaldi contro Cittadella e SudTirol, potendo Mister D’Angelo contare sul rientro di Marin dopo le due giornate di squalifica, al cospetto di un Venezia peraltro reduce da due affermazioni consecutive che lo hanno portato al di fuori della Zona Playout e che ha nell’attaccante finlandese Pohjanpalo (già 9 reti e 6 assist per lui) il proprio punto di forza, potendo oltretutto vantare una tradizione favorevole che lo ha visto, nelle ultime due apparizioni all’ombra della Torre Pendente, imporsi 2-1 nel febbraio 2020 e strappare il pari per 2-2 in rimonta as inizio maggio 2021.

Nel nutrito menù del sabato pomeriggio, spiccano le sfide del “Renzo Barbera” di Palermo dove i rosanero padroni di casa ospitano la capolista Frosinone, con l’arduo compito di cercare di fermare una compagine reduce da 6 vittorie consecutive e lanciata verso la Promozione, per una sfida a cui il Giudice Sportivo ha tolto per squalifica Mateju e Segre alla formazione di Mister Corini e l’esperto leader difensivo Lucioni agli ospiti, e che richiama alla mente la Finale Playoff 2018 che vide il Palermo aggiudicarsi il match di andata 2-1 per poi fallire il salto di categoria con lo 0-2 del ritorno, così come quanto mai interessante è il confronto che al “San Nicola” oppone il Bari del Capocannoniere Cheddira (14 reti in 17 incontri, il suo personale “score”) ad un Cagliari che fa anch’esso affidamento sulle qualità realizzative del proprio centravanti Lapadula, gara dal cui esito si potrà sapere di più sulle ambizioni in chiave promozione delle rispettive formazioni.

In un clima tutt’altro che sereno, la Reggina, reduce da quattro sconfitte nelle 5 uscite di questo Girone di ritorno, va a fare visita ad un Cittadella che, al contrario, ha conquistato 8 punti da inizio gennaio 2023 e vuole riprendere il cammino dopo il passo falso della scorsa settimana contro la capolista, potendo contare sul rientro di Mirco Antonucci dopo un turno di squalifica a compensare l’assenza di Perticone in difesa, pur se fra le mura amiche non sconfigge gli amaranto calabresi dal dicembre 2011 allorquando a decidere la sfida fu una rete di Di Carmine a 5′ dal termine, così come un interessante testacoda è in programma a Cosenza dove i padroni di casa, ultimi in Classifica, ospitano il SudTirol giunto al terzo posto a pari merito con Bari e Reggina ed in serie positiva da 5 turni, pur se Mister Bisoli è costretto a fare a meno del suo regista difensivo Masiello, appiedato dal Giudice Sportivo.

Altra gara di cartello di giornata è il sentitissimoderby umbro che al “Renato Curi” vede affrontarsi un Perugia alla disperata ricerca di uscire definitivamente dalla Zona Playout ed una Ternana che è ancora bene in lotta per centrare l’accesso ai Playoff di fine stagione, con i padroni di casa chiamati a riscattare la sconfitta per 0-1 patita all’andata e, soprattutto, regalare ai propri tifosi un successo interno che manca da inizio marzo 2016, 1-0 firmato dal bosniaco Prcic, mentre altrettanto interessante è il confronto che in terra emiliana pone di fronte un Parma tuttora alla ricerca di dare continuità al proprio percorso in Campionato, opposto all’Ascoli a cui il cambio in panchina ha portato sabato scorso il ritorno alla vittoria dopo 5 turni di astinenza e che conta di ripetere l’impresa della scorsa stagione, allorché fu sufficiente una rete di Bidaoui per espugnare il “Tardini”.

A proposito di cambi di allenatori, l’ennesimo ribaltone giunge da Ferrara, dove la SPAL saluta un Campione del Mondo come Daniele De Rossi per accoglierne un altro nella figura di Massimo Oddo, a cui spetta il non facile compito di salvare una squadra a cui, peraltro, il calendario ed il Giudice Sportivo hanno dato una mano, nel senso che, ospitando il Como, potrebbe con una vittoria appaiare in Classifica i lariani che scendono al “Paolo Mazza” privi degli squalificati Cerri, Fabregas ed Odenthal, così come ad alto rischio è lo “spareggio salvezza” del “Ciro Vigorito” fra le due peggiori formazioni del Girone di ritorno, ovvero il Benevento ed il Brescia. i cui due rispettivi nuovi tecnici Stellone e Possanzini hanno esordito la settimana scorsa non riuscendo ad evitare l’ennesima sconfitta.

Il quadro della giornata si completa con il quanto mai interessante posticipo domenicale fra il Modena rilanciato dai 9 punti conquistati in questo inizio di 2023 e che ha consentito di agganciare il treno Playoff con 5 squadre appaiate a quota 34 punti, ed il Genoa che ha limitato in settimana ad un solo punto la penalizzazione a proprio carico, così da mantenere tre lunghezze di margine sulle terze classificate e che avrà la possibilità di scendere in campo conoscendo già il risultato delle più dirette avversarie, per una sfida che si ripropone ad oltre 16 anni di distanza e che in casa emiliana si spera possa ripetere analogo esito, ovvero un 2-0 afirma Sforzini e Pinardi.

Last modified: Febbraio 16, 2023