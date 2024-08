Campagna Abbonamenti: prelazione e vendita libera

Scritto da admin• 9:33 am• Pisa SC

PISA – La prelazione per i vecchi abbonati sarà valida fino al 7 agosto.

Ma a partire da lunedì 5 agosto (ore 15.30), inizierà in contemporanea anche la vendita libera relativa, ovviamente, ai posti non coperti dalla prelazione dei settori Gradinata, Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore. Dal giorno 8 agosto saranno rimessi in vendita anche i posti attualmente coperti da prelazione e non riscattati

Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Mediolanum Lounge dello Stadio

– Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)

– Solo Pisa (via Piave)

– Tifo Pisa (Fornacette)

Acquisto On-Line. Sarà possibile rinnovare o sottoscrivere il proprio abbonamento anche cliccando sul seguente link:

https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Last modified: Agosto 5, 2024