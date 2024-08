Dopo due giorni di riposo il Pisa riprende a lavorare in vista del Frosinone

Scritto da admin• 9:57 am• Pisa SC

PISA – E’ prevista per il pomeriggio di oggi lunedì 5 agosto la ripresa della preparazione del Pisa Sporting Club.

Dopo il pareggio in amichevole (1-1) contro i Campioni d’Italia dell’Inter e due giorni di riposo la squadra nerazzurra inizia la marcia di avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione; l’appuntamento è fissato per lunedì 12 agosto (ore 18.00) allo “Stirpe” di Frosinone per la sfida in gara unica con i ciociari, valida per i Trentaduesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Il programma di lavoro della squadra prevede una seduta pomeridiana lunedì 5 agosto e una doppia seduta (mattina e pomeriggio) martedì 6 agosto al “Cetilar” di San Piero a Grado. Mercoledì pomeriggio allenamento congiunto con il Tau Altopascio (Serie D) alla Cetilar® Arena (porte chiuse) e quindi venerdì e sabato sedute mattutine a San Piero; domenica mattina la consueta rifinitura che precederà la partenza per Frosinone.

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

