Salvataggio a Marina di Vecchiano di un uomo in arresto cardiaco

Scritto da Antonio Tognoli• 6:14 am• Pisa, Attualità, Cronaca, Cronaca, Vecchiano

Il Sindaco Angori: ”Il Sistema di Soccorso si è dimostrato ancora una volta efficiente”

MARINA DI VECCHIANO – Salvataggio domenica 4 agosto a Marina di Vecchiano a cura degli assistenti al salvataggio di Maresicuro e Oasi Marco Polo di un cittadino albanese di 42 anni, padre di due bambini che hanno iniziato per primi a trovarsi in difficoltà presso una buca intorno ad una secca di fronte al poligono. A raccontarlo il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori attraverso i social.

di Antonio Tognoli



L’uomo è stato massaggiato sulla tavola dai bagnini in sospetto stato di arresto cardiaco, dopo poco l’uomo è tornato a respirare ed i bagnini lo hanno riportato con la tavola in spiaggia. Intorno alle ore 15 sul posto sono intervenute il 118 di Marina di Vecchiano grazie al pick Up con volontari di Pubblica Assistenza di Migliarino e Misericordia di Vecchiano. A seguire è intervenuta l’automedica da Pisa, scortata dai carabinieri con le motociclette. In contemporanea è giunto sul posto il Pegaso da Massa. L’uomo ha raggiunto appunto il Pegaso con il pick-up della Pubblica Assistenza e si è alzato in volo verso l’ospedale Versilia alle ore 15.49.



Il primo soccorso è stato a cura dei bagnini di Maresicuro e frutto di un lavoro di squadra del volontariato locale, messo a punto come ogni anno dall’Amministrazione Comunale di Vecchiano durante tutta la stagione estiva.

Questo lo staff dei bagnini che hanno effettuato l’intervento assieme a tutto il personale che ha lavorato in piena sinergia con i soccorsi che sono stati tempestivi: Nicholas Anaclerio, Valerio alderigi, Riccardo Berchielli, Diego Berchielli, Nicolò Rindi, Antonio Moio e Gabriele Papini.

“Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione e della Giunta Comunale va a tutti i volontari e volontarie presenti di Mare Sicuro Bagnini Marina di Vecchiano, Pubblica Assistenza Pisa (Sezione di Migliarino), Confraternita Misericordia di Vecchiano. Un grazie anche all’infermiera del 118 in servizio a Marina, ai bagnini e agli assistenti al salvataggio dell’Oasi Marco Polo Marina di Vecchiano e alla Polizia Municipale di Vecchiano che ha seguito tutta la situazione”, afferma Massimiliano Angori Sindaco di Vecchiano. “Il sistema Marina di Vecchiano si conferma composto da donne e uomini al servizio di turisti e utenti della spiaggia, e si è confermato anche domenica 4 agosto funzionale e tempestivo per la sicurezza di tutti durante la stagione estiva”, conclude Angori.

Foto tratta da Facebook

Last modified: Agosto 5, 2024