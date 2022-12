Campagna a favore degli animali. Rinuncia ai botti, loro muoiono dalla paura

Scritto da admin• 1:17 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Ecco alcuni consigli utili per aiutare i nostri amici a 4 zampe nella notte dì Capodanno anche grazie ad Alessandro Bargagna Responsabile tutela e benessere animali per la provincia di Pisa Lega Salvini Premier.

Non lasciare i cancelli aperti , perché il giardino e’ più esposto a rumori forti e potrebbe scappare per lo spavento .

Un altro aspetto importante e’ chiudere bene le imposte e le finestre poiché in questo modo i rumori esterni arriveranno più ovattati e lasciare la tv accesa può essere un aiuto.

Una cosa molto Importante è. quella di non lasciarli soli in casa, poiché la presenza è un aiuto in più in un momento di spavento e può contribuire a fargli capire che non c è nulla di cui preoccuparsi.



Evitare le passeggiate serali e portare il cane a fare una passeggiata nel tardo pomeriggio, prima che inizino i festeggiamenti, mentre per aiutare gli animali si può permettere loro di sentirsi più al sicuro stando nascosti in un angolo della casa che hanno eletto come rifugio. Osservare vuol dire invece fare caso se gli animali sono agitati per il troppo rumore, e nel caso, cercare di non dare troppa attenzione al loro stato

E’ molto importante sopratutto sensibilizzare l opinione pubblica partendo dai giovani, su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi per i nostri amici a quattro zampe.

