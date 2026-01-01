Camilla, la prima nata del 2026: un nuovo inizio al Punto Nascita dell’Aoup

Written by Antonio Tognoli• 2:32 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Alle ore 00.40 del primo giorno dell’anno è venuta alla luce Camilla, la prima nata del 2026, portando con sé un messaggio di speranza e di rinnovamento. La piccola è nata da mamma Deborah Fusco e babbo Nico Franchini, entrambi infermieri in servizio presso AOUP, a testimonianza di un legame ancora più profondo tra la famiglia e il mondo della sanità.

Camilla pesa 3260 grammi, ha una lunghezza di 51 cm e una circonferenza cranica di 35,5 cm. Un parto che si è svolto regolarmente e in sicurezza grazie alla professionalità e al lavoro di squadra dell’équipe del Punto Nascita dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa.

Ad accompagnare questo momento speciale sono stati: la dott.ssa Alessandra Perutelli, l’ostetrica Simona Eva Fornai, l’Oss Rita Cascavilla e la specializzanda Elisa Cardelli. Un gruppo multidisciplinare che rappresenta al meglio l’impegno, la competenza e l’attenzione che quotidianamente vengono dedicate alle mamme e ai neonati.

Il Dipartimento Materno Infantile, guidato dal Direttore dott. Pietro Bottone, opera in stretta sinergia con la Direzione di Ostetricia e Ginecologia Universitaria, affidata al Prof. Tommaso Simoncini, e con il fondamentale coordinamento della coordinatrice ostetrica Valentina Steccanella. Un’organizzazione che pone al centro la sicurezza, l’umanizzazione delle cure e la qualità dell’assistenza. Come Referente Infermieristica Ostetrica Dipartimentale (RiD) c’è Federica Lunardi.

A Camilla e ai suoi genitori va il più caloroso augurio di un futuro sereno, mentre al team del Punto Nascita dell’Aoup, va il ringraziamento per aver inaugurato il nuovo anno con un esempio concreto di professionalità, dedizione e cura.

