L’Effemeride Pisana del 2 gennaio 2026

Venerdì 2 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:50, le ore di luce solare sono 8 e 59 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 312mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa

Patrona di Basilicata, Sardegna, Messina, Reggio di Calabria, Foggia, Cosenza, Savona, Scafati, Monopoli, Lanciano e di altri comuni

Basilio nacque intorno al 330 a Cesarea di Cappadocia. Compiuti gli studi inferiori in patria, andò a perfezionarsi prima a Costantinopoli, poi ad Atene, dove ebbe per compagno Gregorio di Nazianzo. Ritornato in patria, si dedicò alla vita ascetica. Costruì un monastero e compose 2 regole: una più estesa, l’altra più breve. Per questo è considerato l’organizzatore della vita monastica in Asia Minore. Presto, però, il suo vescovo lo volle come collaboratore e alla sua morte, nel 370, venne chiamato a succedergli. Basilio prese molto sul serio il suo ufficio di vescovo di Cesarea e primate della Cappadocia. Anzitutto sul piano dottrinale diede un contributo decisivo alla precisazione del dogma trinitario e alla definizione della divinità dello Spirito Santo. Intervenne poi nella vita della Chiesa denunciando gli abusi e adoperandosi per far eleggere vescovi degni del proprio ruolo. Lottò poi contro la miseria ed organizzò istituzioni di beneficenza aperte a tutti. Il figlio di una eminente e facoltosa famiglia divenne così difensore e padre dei poveri. Uomo di cultura, Basilio aiutò i cristiani a superare la sfiducia verso l’eredità greco-latina. Nel Trattato ai giovani difese l’esigenza di una buona formazione classica come presupposto dello studio della Bibbia e della teologia. Dottore della Chiesa, Basilio è una delle più belle figure di cristiano, monaco e vescovo. Insieme a lui, la Chiesa ricorda oggi Gregorio di Nazianzo, a Basilio legato da amicizia, dall’amore allo studio, dalla dignità episcopale. Fu vescovo di Sásima, di Costantinopoli e di Nazianzo. Poco dotato per il governo, Gregorio ebbe sensibilità poetica che mise al servizio della riflessione teologica. Viene chiamato “il teologo” per il profondo senso del mistero di Dio.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale dell’introversione

La citazione del giorno:

Quando tratti con tuo fratello, sii cortese, ma guarda di avere un testimone (Esiodo)

E’ accaduto il 2 gennaio nel mondo:

40 – Apparizione di Maria (prima dell’Assunzione) a San Giacomo presso il Pilar di Saragozza

366 – Gli Alemanni attraversano il Reno gelato e invadono l’Impero romano

533 – Mercurio viene eletto papa col nome di Giovanni II. È il primo papa a cambiare nome con l’elezione al soglio

1492 – Reconquista: Granada, l’ultima roccaforte moresca in Spagna, si arrende

1493 – Cristoforo Colombo riprende la rotta verso l’Europa

1729 – Nasce l’astronomo prussiano Johann Daniel Titius, che nel 1766 annuncia la relazione empirica sulla distanza dei pianeti dal Sole, nota oggi come Legge di Titius-Bode, la quale è una semplice equazione che spiega numericamente le distanze dei pianeti dal Sole

1839 – Prima foto della Luna scattata da Louis Daguerre

1872 – Brigham Young viene arrestato per poligamia (25 mogli)

1882 – John D. Rockefeller unisce tutte le sue compagnie petrolifere nella Standard Oil

1890 – Alice Sanger diventa il primo funzionario donna della Casa Bianca

1905 – Guerra russo-giapponese: la flotta russa si arrende a Lüshunkou, in Cina

1935 – Inizia il processo a Bruno Hauptmann per l’omicidio ed il rapimento del figlio di Charles Lindbergh

1942 – Seconda guerra mondiale: Manila viene catturata dalle truppe giapponesi

1959 – Viene lanciata la sonda sovietica Luna 1, la prima ad abbandonare l’orbita terrestre

1968 – Il dottor Christiaan Barnard esegue il secondo trapianto di cuore coronato da successo

1979 – Sid Vicious viene processato per l’omicidio di Nancy Spungen

1991 – Sharon Pratt Dixon giura come sindaco di Washington, divenendo la prima donna afro-americana a guidare una città di tale dimensione e importanza

2004 – La sonda Stardust raggiunse la cometa periodica 81P (Wild 2), verso la quale era stata lanciata il 6 gennaio 1999. Attraversando la nube di polvere rilasciata dalla cometa, la sonda ne ha intrappolato alcune particelle in uno speciale aerogel

2005 La Terra è al perielio, la minima distanza dal Sole (149,1 milioni di km, corrispondenti a 0,983 UA) Alle ore 02:16 il Sole inizia la rotazione Carrington nº 2025



La frase del giorno di Frate Indovino:

Secco di gennaio, chiude il tino e apre il granaio

Nati il 2 gennaio:

ISAAC ASIMOV

Scrittore e scienziato russo, naturalizzato statunitense

α 2 gennaio 1920 ω 6 aprile 1992

PAOLO HENDEL

Comico italiano

α 2 gennaio 1952

Deceduti il 2 gennaio:

FAUSTO COPPI

Atleta italiano, ciclismo

α 15 settembre 1919 ω 2 gennaio 1960

JACOPO DA PONTORMO

Pittore e artista italiano

α 24 maggio 1494 ω 2 gennaio 1557

RENATO RASCEL

Comico italiano

α 27 aprile 1912 ω 2 gennaio 1991

