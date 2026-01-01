Non è previsto alcun centro di accoglienza straordinaria (Cas) nel territorio comunale di Fauglia

Written by admin• 2:17 pm• Fauglia, Pisa, Politica

Approvato il bilancio preventivo, la minoranza abbandona l’aula. A Roberto Corsini neo-assessore sono state affidate le deleghe all’attività faunistica e venatoria, ai rapporti con i cittadini, allo sport e ai Consigli di Frazione

FAUGLIA – Con una nota datata 23 dicembre 2025 il Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, ha confermato «nei termini degli aggiornamenti già forniti per le vie brevi, la non attivazione di centri di accoglienza nel territorio comunale di Fauglia».

La lettura della nota prefettizia, eseguita in Consiglio Comunale dal Sindaco reggente Carlo Carli, ha chiuso in partenza ogni discussione di merito sulla mozione presentata da Riccardo Froli, capogruppo della Lista Civica Froli per Fauglia. La maggioranza di Fauglia Democratica non ha, dunque, aderito alla richiesta della convocazione di un Consiglio Comunale aperto sull’argomento per assenza dei presupposti. Vista la risposta fornita dalla Prefettura, che «non ha assunto alcuna positiva determinazione finalizzata all’attivazione di un Centro di Accoglienza straordinario per richiedenti asilo», la mozione di Froli è stata respinta in quanto giudicata priva dei requisiti di attualità.

Ne è seguito un breve dibattito durante il quale Riccardo Froli ha preso atto della risposta fornita dalla Prefettura, chiedendo però una maggiore tempestività nelle comunicazioni. Gli ha risposto Carlo Carli, ricordando che un’amministrazione pubblica può attivarsi solo attraverso atti ufficiali e puntualizzando che il Comune di Fauglia si è mosso con largo anticipo, chiedendo chiarimenti alla Prefettura fin dal 19 novembre scorso, quando hanno iniziato a circolare le prime voci di un Cas nel territorio comunale.

Ma non è stato l’unico argomento in discussione nel Consiglio Comunale del 31 dicembre 2025. L’ordine del giorno proponeva le surroghe nelle commissioni consiliari, i piani delle opere pubbliche (triennale) e delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (annuale), l’approvazione del documento unico di programmazione e l’approvazione del bilancio di previsione, passato con i soli voti della maggioranza. La minoranza ha infatti chiesto di rinviare l’approvazione per avere del tempo supplementare a esaminare gli atti, ma procrastinare l’adozione del bilancio oltre il 31 dicembre avrebbe significato l’esercizio provvisorio del bilancio, con pesanti ripercussioni sul funzionamento dell’Ente; di fronte al diniego della maggioranza, la minoranza ha abbandonato la seduta consiliare.

Ancor prima della discussione, il Sindaco reggente Carlo Carli ha comunicato la cooptazione in giunta di Roberto Corsini, già consigliere comunale. Al neo-assessore sono state affidate le deleghe all’attività faunistica e venatoria, ai rapporti con i cittadini, allo sport e ai Consigli di Frazione.

