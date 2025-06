Cambio al vertice del Cif di Calci: auguri al nuovo direttivo e grazie per un impegno decennale

Written by admin• 1:47 pm• Calci, Attualità

CALCI – Il sindaco Massimiliano Ghimenti e la vicesindaca Valentina Ricotta hanno accolto in sala consiliare la nuova presidente del Cif di Calci, Fiorella Pastore, insieme alla vicepresidente Paola Buonomini e alla socia Daniela Buonomini.

L’incontro è stato l’occasione per augurare buon lavoro al nuovo direttivo e ringraziare la presidente uscente, Ivonne Betti, insieme a tutte le socie del Centro Italiano Femminile per l’impegno profuso negli ultimi dieci anni.

Un impegno costante, arricchito da iniziative culturali, sociali e inclusive che hanno fatto del Cif un punto di riferimento per Calci e dintorni. Ne è testimonianza anche la recente festa multietnica a conclusione del corso di italiano per stranieri, che ha permesso ai partecipanti di superare con successo l’esame di livello A2, svolto in collaborazione con il CPA di Pisa.

«Siamo orgogliosi – dichiarano Ghimenti e Ricotta – di avere nella nostra comunità un’associazione che, tra le tante attività, offre un servizio fondamentale come l’insegnamento gratuito dell’italiano alle persone straniere. Un’iniziativa importante per l’integrazione e sostenuta con grande generosità da ex insegnanti in pensione, che continuano a trasmettere il loro sapere con passione».

Last modified: Giugno 25, 2025