Sicurezza a Pontedera: il sindaco Franconi al Comitato provinciale dopo gli episodi della Notte Bianca

PONTEDERA – Questa mattina il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, ha partecipato al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante il quale è stato affrontato il tema degli episodi avvenuti nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, al termine della Notte Bianca nel comune di Pontedera.

Il Comitato ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del ragazzo che ha perso la vita in un incidente stradale la stessa notte, oltre a ringraziare le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine, augurando pronta guarigione agli agenti feriti nel tentativo di garantire sicurezza e ordine pubblico.

«Ho ringraziato il Prefetto per aver accolto tempestivamente la mia richiesta di aggiornare il tavolo sulla sicurezza cittadina e di affrontare insieme le azioni per contrastare le cause degli intollerabili fatti di sabato notte», ha dichiarato il sindaco.

«Mi è stato confermato che, oltre agli interventi dell’autorità giudiziaria, sono in corso istruttorie per l’adozione di misure amministrative, incluso il Daspo urbano, nei confronti dei soggetti identificati come responsabili della rissa e delle violenze che hanno compromesso la sicurezza urbana. Gruppi più o meno organizzati sono sotto osservazione con attività investigative dedicate. I servizi di presidio delle aree critiche proseguiranno, con un potenziamento nei fine settimana estivi. Inoltre, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha messo a disposizione un ufficio mobile che staziona in alcune zone sensibili della città.»

Il sindaco ha confermato la piena collaborazione con le autorità di Pubblica Sicurezza per adottare ogni misura ritenuta efficace. È stata condivisa l’opportunità di un’ordinanza sindacale per limitare l’abuso di alcol, in particolare vietando l’uso di contenitori in vetro nelle aree pubbliche.

Franconi sta lavorando a un’ordinanza temporanea che, dalle 21:00 alle 6:00, vieti la vendita e l’asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione in contenitori di vetro sarà consentita solo all’interno dei locali o nelle aree esterne regolarmente autorizzate.

«Sul tema delicato della sicurezza urbana integrata – conclude il sindaco – le istituzioni devono rispondere alle legittime preoccupazioni della comunità con soluzioni concrete ed efficaci. La qualità delle risposte si misura nella coerenza etica e amministrativa, non nelle reazioni impulsive. Le regole di convivenza vanno rispettate da tutti, indipendentemente da provenienza, età o lingua. Un comportamento illecito è illecito e va affrontato per quello che è, senza giustificazioni.»

