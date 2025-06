Luglio al Nido 2025: Continuità Educativa e Sostegno per Oltre 100 Bambini nei Nidi Comunali di San Giuliano Terme

Written by admin• 1:40 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Anche per l’estate 2025 torna il servizio “Luglio al Nido”, promosso dall’amministrazione comunale per garantire continuità educativa e supporto concreto alle famiglie durante il periodo estivo. Saranno 102 i bambini frequentanti i nidi comunali che potranno partecipare alle attività programmate dal 1° al 25 luglio.

Il servizio è reso possibile grazie al finanziamento ministeriale previsto dal Piano Nazionale d’Azione per i servizi educativi da zero a sei anni, che consente al comune di coprire interamente la retta di frequenza. L’unico costo a carico delle famiglie sarà quello relativo alla mensa, mantenendo per ciascuna famiglia la stessa tariffa calcolata sulla base dell’ISEE presentato.

Un elemento di particolare valore sarà la possibilità, per ogni bambino, di ritrovare lo stesso personale educativo che li ha seguiti durante l’anno scolastico appena concluso, assicurando così stabilità relazionale e un ambiente educativo familiare e rassicurante.

I nidi interessati dall’iniziativa sono il Trilly di Molina di Quosa, il Piccolo Principe di Orzignano e, in via straordinaria, la scuola dell’infanzia di Campo che accoglierà i bambini del nido Mary Poppins di Ghezzano, attualmente chiuso per lavori di adeguamento sismico previsti dal PNRR.

“Luglio al Nido rappresenta molto più di un semplice servizio estivo: è la dimostrazione concreta del nostro impegno verso le famiglie e i più piccoli“, dichiara l’assessora all’istruzione Fabiana Coli. “La continuità educativa è fondamentale per il benessere dei bambini, soprattutto in un momento delicato come quello del passaggio dall’anno scolastico alle vacanze estive. Garantire la presenza degli stessi educatori che hanno accompagnato i nostri piccoli durante tutto l’anno significa offrire loro sicurezza e serenità. Inoltre, il fatto che le famiglie debbano sostenere solo il costo della mensa testimonia la nostra volontà di rendere questo servizio davvero accessibile a tutti, senza distinzioni economiche“.

“Luglio al Nido” si conferma così un’iniziativa fondamentale per garantire servizi educativi di qualità, accessibili e continui anche nei mesi estivi, rafforzando l’impegno del comune a sostegno delle famiglie e della prima infanzia del territorio.

Last modified: Giugno 25, 2025