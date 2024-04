Cambio ai vertici della gastroenterologia italiana: Massimo Bellini è il nuovo presidente di Aigo

Scritto da admin• 11:42 am• Pisa, Attualità

PISA – Massimo Bellini, direttore dell’Unità operativa di Gastroenterologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, è il nuovo presidente nazionale di Aigo-Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri, la società scientifica che raccoglie oltre duemila gastroenterologi in tutta Italia.

La nomina per il biennio 2024-2025 è stata ufficializzata nell’assemblea nazionale a Roma, in occasione del XXX congresso nazionale delle malattie digestive Fismad-Federazione italiana delle società delle malattie dell’apparato digerente, di cui Aigo è uno dei soci fondatori.

Laureato con lode in Medicina e chirurgia con specializzazione in Malattie dell’apparato digerente all’Università di Pisa, è professore ordinario di Gastroenterologia nello stesso ateneo. Autore di pubblicazioni nazionali e internazionali, in Aigo ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di presidente del comitato scientifico nazionale e di vicepresidente nazionale. Membro del direttivo nazionale della Fismad dal 2022, Massimo Bellini è ora chiamato a guidare l’Aigo in un momento molto delicato per il sistema sanitario italiano.

“Aigo è un’associazione viva e vitale, oltreché molto unita – ha dichiarato – Il mio compito sarà di potenziare e sviluppare ulteriormente il lavoro svolto dai miei predecessori negli ultimi anni. In primo luogo, sarà importante consolidare il posizionamento dell’associazione nell’ambito della gastroenterologia europea ed internazionale: una prospettiva indispensabile specialmente per i nostri giovani a cui dobbiamo dare speranza in questi momenti difficili. Per questo verrà creato un gruppo di lavoro specifico che possa lavorare a migliorare ulteriormente il posizionamento internazionale di Aigo.”

I giovani sono infatti al centro delle linee programmatiche del nuovo presidente: “Lavorare con i giovani e per i giovani – ha aggiunto Bellini – significherà ascoltare le loro esigenze e i loro bisogni attraverso la commissione Aigo a loro dedicata e la loro diretta e fattiva presenza nei direttivi regionali e nelle commissioni scientifiche. Fondamentale sarà l’implementazione di tutte le attività formative promosse dall’associazione quali la EUS Academy, la Summer School of Endoscopy, la Winter School e Aigo fa scuola, ripensando anche a iniziative efficaci per sostenere i soggiorni all’estero.” Aigo è un’associazione fortemente radicata nel territorio per questo è importante puntare a rafforzarne la presenza a livello regionale: “Il nostro Servizio sanitario nazionale– conclude il neo presidente – è impostato su differenti modelli regionali e quindi l’articolazione regionale è quella che meglio risponde alla possibilità di difendere la disciplina nelle differenti realtà”. L’auspicio di Massimo Bellini è anche un richiamo all’unità di tutto il mondo della gastroenterologia italiana per salvaguardare, al fianco delle istituzioni, il sistema sanitario pubblico dallo tsunami che l’ha investito in questi ultimi anni.

