Calcio a 5. Il Cus Pisa espugna il campo dell’Ibs Crete e al giro di boa si porta a +7 dal secondo posto

Written by admin• 3:34 pm• Pisa, Sport

PISA – Al palazzetto di Asciano (Siena) i gialloblu di Mister Francesco Agosti infilano la loro ottava vittoria consecutiva e prendono il largo verso l’isola dei sogni.

Match spettacolare tra il Cus Pisa calcio a 5 e Ibs Le Crete chiusosi sul finale di 6-5 per i gialloblù. Apre le marcature Gabriele Camero con un destro su punizione che si infila nel “sette” , diverse parate del portiere di casa Tarice evitano ai senesi un risultato più severo. Primo tempo perfetto dei gialloblù che sovrastano i padroni di casa che per l’occasione hanno tesserato last minute il giapponese Ogata, nazionale U21 proveniente dalla serie A2 a Terni, grazie al quale si rifanno sotto due volte e rimangono aggrappati al match, ma Il gemello Camero Fabrizio con una girata fulminea e un colpo da biliardo e un bellissimo gol di Falleni portano gli ospiti a bere un thè caldo sul 2-3.

Nella ripresa i biancazzurri pareggiano con un gol fortunoso dopo una doppia carambola sul portiere Vernace, ma come spesso è accaduto (per otto volte) nei secondi tempi i cherubini pisani sono devastanti e seppur vacillando in tre clamorose occasioni sono salvati da Vernace, ma si riportano avanti prima con Raddi e poi di due lunghezze con Bruna e Camero G. Con questo match si è chiuso il girone di andata. Si riprenderà a giocare il 10 gennaio, il Cus chiude al giro di boa con sette punti di vantaggio sulla seconda, un bel vantaggio che fa sognare i pisani.

I risultati della tredicesima giornata (ultima di andata)

Monsummano – Atl. Fucecchio 2-5

Sporting Tau – Alberino 5-4

Virtus Poggibonsi – Futsal Lucchese 7-2

San Giovanni – Deportivo Chiesanuova 7-4

IBS Le Crete – Cus Pisa C5 5-6

La 10 Soccer – Remole C5 3-2

Vigor Fucecchio – Città di Massa 8-4

LA NUOVA CLASSIFICA

CUS Pisa punti 34

IBS Le Crete 27

San Giovanni Calcio a 5 25

Atletico Fucecchio 24

Alberino 21

Remole C5 21

Vigor Fucecchio 19

Deportivo Chiesanuova 19

Futsal Lucchese 15

Monsummano 15

La 10 Soccer Livorno 15

Città di Massa 11

Virtus Poggibonsi 7

Sporting Tau Futsal 6

Last modified: Dicembre 23, 2024