Calcio a 5. Coppa Toscana. La stagione del Cus Pisa si apre con una sconfitta combattuta

Written by Redazione• 11:17 am• Pisa, Sport

PISA – Spettacolo doveva essere e così è stato: il Cus Pisa e la Vigor Fucecchio, due delle grandi favorite per la prossima stagione di C1, si sono affrontate nel girone di Coppa Toscana che determinerà quali squadre andranno al turno successivo.

La partita è stata frizzante, divertente e ben giocata da entrambe le parti, ma alla fine sono stati gli ospiti fiorentini a portare a casa i tre punti.

Primo tempo ottimamente interpretato dai cussini, che creano gioco e sfiorano più volte il gol, schiantandosi purtroppo contro il portiere avversario. La Vigor Fucecchio passa in vantaggio con una rapida ripartenza, ma il Cus pareggia i conti a pochi minuti dalla pausa grazie a un fantastico colpo di tacco di Macri.



Il secondo tempo riparte con cambi di strategia da entrambe le parti, Macri colpisce il palo e Stefanini sfiora la prima marcatura stagionale, ma gli ospiti si riportano avanti con uno schema su calcio di punizione. Il Cus Pisa si getta all’arrembaggio per cercare di agguantare almeno il pareggio, ma la fortuna non gira dalla parte giusta e nonostante alcune parate incredibili del proprio portiere Barbensi alla fine la Vigor si porta sul definitivo 3-1.

Prima partita dell’anno che quindi si conclude con una sconfitta, indolore perché non compromette il cammino in Coppa Toscana, ma che soprattutto ha concesso di vedere ottimi sprazzi di gioco e una buona intesa tra i ragazzi. Resettare la testa e ripartire: già settimana prossima, caso vuole proprio in trasferta con la Vigor Fuceccho, inizia il campionato di C1! L’obiettivo, ricordiamo, è essere ben più che protagonisti!

Cus Pisa: Palagi, Barbensi, Falleni, Pellegrini, Colombaioni, Camero G., Pipeschi, Agnelli, Stefanini, Camero F., Bartoli, Macri. All: Piludu

Last modified: Settembre 19, 2026