Una serata di festa con i Delfini a Tirrenia

Written by Redazione• 11:32 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Una serata di festa a Tirrenia per celebrare i trionfatori della Magistratura dei Delfini, orgoglio di tutto il litorale La comunità di Tirrenia si è stretta ieri sera in un caloroso abbraccio per celebrare la Magistratura dei Delfini, trionfatori dell’ultimo Gioco del Ponte.

Più che una semplice squadra, i Delfini rappresentano l’anima e l’orgoglio di tutto il litorale pisano, portandone in alto i valori, la storia e lo spirito identitario in una delle competizioni più sentite della tradizione cittadina. Più di ogni altra cosa, i Delfini sono un bellissimo gruppo, una vera e grande famiglia di giganti buoni capace di unire la forza della competizione alla genuina passione per il proprio territorio e alla straordinaria capacità di fare comunità.

L’evento, svoltosi giovedì 17 settembre a partire dalle ore 19:00 presso il Tirrenia Doc Caffè, che ha calorosamente accolto, grazia a Virgilio e al suo staff. i combattenti dei Delfini. L’appuntamento è stato reso possibile grazie alla preziosa ospitalità dell’Associazione SIB Confcommercio di Fabrizio Fontani e del locale, che hanno voluto fortemente celebrare i campioni del litorale in un clima di accoglienza e condivisione.

Per l’occasione, gli organizzatori hanno voluto riservare un riconoscimento speciale offrendo l’apericena a tutti i soci della Magistratura. La serata è proseguita tra brindisi, racconti di vittoria e momenti di convivialità, rinsaldando il legame tra la cittadinanza e i suoi rappresentanti. Un successo che si racchiude nello spirito e nel grido d’orgoglio dei trionfatori:

SENZA TEMER TEMPESTA!

Last modified: Settembre 19, 2026