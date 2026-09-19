L’Europa dell’arte si incontra a Molina. Venti artisti in residenza al Campino e sul territorio

Written by Redazione• 10:47 am• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo

MOLINA DI QUOSA – Venti artisti provenienti da Germania, Repubblica Ceca, Polonia e, naturalmente, Italia, insieme per una settimana a Molina di Quosa per creare nuove opere, confrontarsi e lavorare a contatto con il territorio e la comunità. È tutto pronto per la Settimana dell’Arte – Molina Residenza d’Artista, in programma dal 21 al 27 settembre al Campino di Molina di Quosa.

Per una settimana il Campino diventerà uno spazio di lavoro e di incontro, nel quale esperienze, sensibilità e linguaggi artistici diversi potranno confrontarsi tra loro e con il luogo che li ospita. La particolarità dell’iniziativa sta proprio nella formula della residenza d’artista: non un’esposizione di lavori già conclusi, ma un percorso creativo che si svilupperà a Molina, giorno dopo giorno, fino alla mostra collettiva finale.

Gli artisti saranno infatti chiamati a realizzare le proprie opere durante il periodo di permanenza, facendo della creazione stessa una parte dell’esperienza condivisa. Un percorso che vuole favorire la conoscenza del territorio pisano, promuovere lo scambio artistico fra Paesi diversi, stimolare la sperimentazione e la collaborazione e contribuire alla crescita culturale della comunità.

La residenza avrà inoltre una dimensione aperta: la cittadinanza è invitata ad assistere al lavoro degli artisti, seguendo da vicino il processo che porterà dall’idea alla realizzazione delle opere. Il rapporto con Molina e con chi la vive diventa così parte integrante di un progetto che mette al centro non soltanto il risultato finale, ma anche il tempo della creazione, l’incontro e lo scambio.

Gabriele Santoni, presidente di Molina mon amour: “Accogliamo con grande entusiasmo gli artisti provenienti da diversi Paesi europei e siamo pronti a un’iniziativa unica nel suo genere, qui, sul territorio”.

Domenico Marrone, responsabile del progetto: “Molto preziosa sarà l’occasione di incontro e contaminazione con alcuni artisti locali, per favorire il dialogo nel segno dell’arte e della creatività. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione”.

Matteo Cecchelli, sindaco di San Giuliano Terme: “Con questo patrocinio l’amministrazione ha voluto sostenere un progetto che parla la lingua dell’incontro. Vedere Molina di Quosa diventare per una settimana un cantiere creativo condiviso da artisti italiani, tedeschi, cechi e polacchi è motivo di orgoglio per tutta la comunità: significa che il nostro territorio sa proporsi come luogo di dialogo culturale a respiro europeo, senza perdere il legame autentico con le persone che lo abitano. Ringrazio l’associazione Molina mon amour per la cura con cui ha costruito questa iniziativa e tutti gli artisti che hanno scelto Molina per il loro lavoro”.

La dimensione europea della Settimana dell’Arte prende forma attraverso le diverse provenienze dei suoi protagonisti. Accanto agli artisti del territorio pisano arriveranno a Molina artisti da Germania, Repubblica Ceca e Polonia, dando vita a un’esperienza che mette in relazione percorsi e culture artistiche differenti.

Ecco gli artisti internazionali: Anna Vancatova (Dobříš, Repubblica Ceca), Varvara Divisova (Dalovice, Repubblica Ceca), Jan Samec (Karlovy Vary, Repubblica Ceca), Iva Kruczkoska-Kröl (Varsavia, Polonia), Gonny Volk (Hallstadt, Germania), Volker Wunderlich (Goldkronach, Germania), Rudolf Schneidmadel (Ebelsbach, Germania), Florian Tully (Handthal, Germania), Albrecht Volk (Hallstadt, Germania), Doris Bocka (Bindlach, Germania).

Gli artisti del territorio: Walter Cecchetti (Calci), Domenico Marrone (San Giuliano Terme), Paolo Gramigni (San Giuliano Terme), Massimo Dell’Innocenti (Pisa), Noela Lotti (San Giuliano Terme), Costanza Vincenti (Cecina), Bianca Wolkestein Braccini (San Giuliano Terme), Ramon Luca Vargin (San Giuliano Terme), Mauro Scatena (San Giuliano Terme), Gianfranco Pellegrini (San Giuliano Terme).

La residenza prenderà ufficialmente il via lunedì 21 settembre alle 11, al Campino, con l’apertura degli spazi e l’inizio del lavoro degli artisti.

Mentre il primo appuntamento serale sarà mercoledì 23 settembre alle 21 con Gli artisti nelle luci della sera, un’occasione per incontrare i protagonisti della residenza in un’atmosfera diversa da quella del lavoro quotidiano. Alla serata parteciperà anche Daniela Maccari del Teatro Danza Lindsay Kemp.

Sabato 26 settembre alle 21 arte e musica si incontreranno con Jazz Be Pop, serata musicale affidata alla Alex J. Corsi Jazz Band.

La settimana culminerà domenica 27 settembre alle 11 con l’inaugurazione della mostra collettiva delle opere realizzate durante la residenza. L’esposizione rappresenterà il punto d’arrivo del percorso iniziato sei giorni prima: l’occasione per vedere riuniti i lavori nati al Campino e, allo stesso tempo, per salutare gli artisti e concludere la manifestazione alla presenza delle istituzioni.

La Settimana dell’Arte – Molina Residenza d’Artista è un’iniziativa di Molina mon amour ed è patrocinata dal Comune di San Giuliano Terme.

Last modified: Settembre 19, 2026