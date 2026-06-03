Alla Domus Mazziniana un incontro su polizia, crimine e ordine pubblico nell’Italia liberale

Written by Redazione• 11:22 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Nuovo appuntamento per il ciclo Lungo Ottocento, organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa in collaborazione con il dottorato di ricerca in Scienze politiche dell’Università di Pisa. L’incontro si terrà giovedì 11 giugno 2026, alle ore 15, alla Domus Mazziniana di Pisa.

Al centro dell’appuntamento la presentazione del volume di Andrea Azzarelli Polizia, crimine e ordine pubblico in epoca liberale. Il modello nazionale e il caso della Sicilia di fine Ottocento (1861-1914), pubblicato da Rubbettino nel 2025.

Il libro ricostruisce la storia dei principali corpi di polizia dell’Italia liberale, analizzando il profilo professionale degli uomini impiegati, i principi di collaborazione con l’esercito e i criteri di distribuzione territoriale delle forze dell’ordine. Ne emerge il quadro di una statualità inquieta, attraversata da tensioni e ansie di controllo, che trovavano nella Sicilia di fine Ottocento uno dei principali terreni di applicazione.

La Sicilia viene infatti descritta come scenario di una presenza statale pervasiva e ramificata, segnata da politiche di repressione che, soprattutto nell’ultimo decennio dell’Ottocento, contribuirono a definire modelli e pratiche di polizia destinati a incidere sull’intero contesto nazionale.

L’autore, ricercatore post-doc in Storia contemporanea all’Università di Padova, dialogherà con Fulvio Cammarano, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Bologna, e Simona Mori, professoressa ordinaria di Storia delle istituzioni politiche all’Università di Bergamo.

Il confronto sarà coordinato da Alessandro Breccia, professore associato di Storia delle istituzioni politiche all’Università di Pisa.

L’ingresso alla Domus Mazziniana è libero. L’evento sarà trasmesso anche in diretta sui canali social Facebook e YouTube della Domus.

Last modified: Giugno 3, 2026