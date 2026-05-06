Cremonese – Pisa: tutti i precedenti allo “Zini”

Written by Redazione• 9:51 am• Pisa SC

PISA – Con il ritorno del Pisa in Serie A a 34 anni di distanza dall’ultima occasione, ecco che i nerazzurri hanno modo di sfidare per la prima volta nella loro storia la Cremonese della Massima Divisione, oltretutto celebrando tale circostanza con la prima vittoria stagionale (1-0, rete di Touré) e, se ciò è comprensibile per l’esordio in A dei nerazzurri nel Torneo 1968-’69, in quanto i grigiorossi militavano in Serie C, molto meno lo è nel “Periodo d’Oro” di entrambi i Club negli anni ’80 e ’90 sotto la guida degli “storici” Presidenti Romeo Anconetani e Domenico Luzzara.

di Giovanni Manenti

Il fatto è che, per uno strano segno del destino, Pisa e Cremonese hanno fatto a gara ad evitarsi, prova ne sia che nel citato arco temporale, i nerazzurri hanno disputato i Campionati di Massima Serie nelle Stagioni 1982-’83, 1983-’84, 1985-’86, 1981-’88, 1988-’89 e 1990-’91 ed i grigiorossi a fare altrettanto negli anni 1984-’85, 1989-’90, 1991-’92, 1993-’94, 1994-’95 e 1995-’96, avendo pertanto modo di affrontarsi in terra lombarda nel Torneo Cadetto in tre sole occasioni, ovvero l’8 novembre 1981 con il match concluso in parità 0-0, il 21 giugno 1987, data “storica” con il 2-1 a favore dei nerazzurri che ne decreta la Promozione in Serie A a danno proprio dei grigiorossi e quindi il 4 ottobre 1991, con i padroni di casa a prendersi la rivincita, imponendosi per 2-0.

Campionato di Serie B che aveva altresì visto Pisa e Cremonese affrontarsi allo “Zini” per tre stagioni consecutive alla ripresa dell’attività dopo i tragici eventi del secondo conflitto mondiale, vale a dire l’1 maggio 1949, con affermazione grigiorossa per 1-0, replicata il 4 giugno 1950 con un più netto 2-0, mentre ad inizio dicembre dello stesso anno l’incontro si conclude sul 2-2.

Le sfide fra le due compagini hanno quindi modo di riproporsi in epoca recente a partire dalla stagione 2019-’20 e sino al Campionato scorso con cinque sfide che hanno visto i padroni di casa imporsi in due occasioni – il 5 febbraio 2021 per 2-1 e, con identico punteggio, ad inizio maggio 2024 – ed i nerazzurri fare altrettanto a fine gennaio 2020 (un rocambolesco 4-3 dopo essere stati sotto 0-2, deciso da una rete di Pisano nel recupero) e ad inizio novembre 2024 nella scorsa stagione per 3-1, mentre la sfida di fine ottobre 2021 si conclude in parità per 1-1, così che il bilancio allo “Zini” in Serie B tra le due squadre recita di 11 incontri, con 5 successi grigiorossi a fronte di 3 pari ed altrettante vittorie dei nerazzurri.

Riepilogo gare Cremonese-Pisa allo “Zini” nel Torneo Cadetto (5 vittorie Cremonese, 3 pari e 3 vittorie Pisa):

01.05.1949 – 34.a giornata: Cremonese – Pisa 1-0 (26’ Barera)

04.06.1950 – 39.a giornata: Cremonese – Pisa 2-0 (24’ Barera, 65’ Battaia)

03.12.1950 – 13.a giornata: Cremonese – Pisa 2-2 (52’ Lenci, 62’ Marchi; 10’ Trapanelli, 37’ Vargas)

08.11.1981 – 9.a giornata: Cremonese – Pisa 0-0

21.06.1987 – 38.a giornata: Cremonese – Pisa 1-2 (45’ rig. Nicoletti; 29’ rig. Sclosa, 42’ Piovanelli)

04.10.1992 – 5.a giornata: Cremonese – Pisa 2-0 (7’ ed 83’ Dezotti)

31.01.2020 – 22.a giornata: Cremonese – Pisa 3-4 (3’ Deli, 24’ Palombi, 58’ Piccolo; 36’ Minesso, 53’ Masucci, 54’ Birindelli, 93’ Pisano)

05.02.2021 – 21.a giornata: Cremonese – Pisa 2-1 (6’ Valeri, 11’ Ciofani; 19’ Vido)

28.10.2021 – 10.a giornata: Cremonese – Pisa 1-1 (93’ Ciofani; 34’ Beruatto)

01.05.2024 – 36.a giornata: Cremonese – Pisa 2-1 (13’ rig. Ciofani, 85’ Coda; 48’ D’Alessandro)

03.11.2024 – 12.a giornata: Cremonese – Pisa 1-3 (37’ Vazquez; 28’ Marin, 45’ Piccinini, 57’ Tramoni).

Last modified: Maggio 6, 2026