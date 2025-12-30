Cascina, il Centrodestra attacca Betti: «Progetti poco chiari e rischio sulla viabilità»

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Centrodestra Unito a Cascina (Fratelli D’Italia, LEGA, Forza Italia, Noi Moderati).
Il Centrodestra Unito di Cascina replica al sindaco Michelangelo Betti, accusandolo di mettere in discussione l’operato della precedente amministrazione guidata da Susanna Ceccardi senza riconoscere il ruolo decisivo delle risorse del PNRR negli interventi oggi avviati.
Secondo il Centrodestra, alcuni progetti comunali – in particolare quelli relativi a strutture con cucina comune e numerose camere – richiederebbero maggiore trasparenza. Criticata anche la presunta scarsa attenzione al tema della sicurezza.
Nel mirino anche lo sviluppo commerciale di Navacchio, che secondo le opposizioni rischierebbe di penalizzare i negozi di vicinato, considerati un presidio sociale essenziale.
Preoccupazione, infine, per la viabilità: l’ipotesi di introdurre un pedaggio sulla FI-PI-LI potrebbe spingere i mezzi pesanti sulla Toscoromagnola e sulle strade limitrofe, con impatti su traffico e sicurezza.
Il Centrodestra chiede «chiarezza, responsabilità e una visione complessiva» per lo sviluppo del territorio.Last modified: Dicembre 30, 2025