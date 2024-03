Calci, nuovo Ponte in Legno in Via Tevere: un collegamento vitale per la comunità

Scritto da admin• 11:45 am• Calci, Attualità, Tutti

CALCI – Lunedì 11 marzo è stato inaugurato il nuovo ponte in legno che collega l’abitato di via Tevere ai parcheggi di via Brogiotti.



La decisione di sostituire completamente la vecchia passerella ciclo-pedonale è stata presa dopo aver constatato l’impossibilità di restaurarla, rendendo necessario un intervento radicale da parte del Comune. Per questo progetto, sono stati destinati circa 23mila euro.

Il sindaco, Massimiliano Ghimenti, ha dichiarato: “Negli anni abbiamo realizzato numerosi interventi, ma abbiamo sempre dato grande importanza anche alla manutenzione delle opere esistenti. Questo ponticello pedonale è di vitale importanza, poiché garantisce un collegamento sicuro tra una zona densamente abitata, il capolinea dei bus e una zona ricca di servizi. È inoltre utilizzato dai ragazzi delle scuole per raggiungere la palestra comunale. Abbiamo inizialmente programmato una manutenzione ordinaria, ma di fronte all’usura evidente, abbiamo dovuto trovare le risorse per rinnovare completamente la struttura. Data la situazione del bilancio comunale, non era scontato riuscirci, ma siamo felici di consegnare questo ponte rinnovato alla comunità“

La nuova passerella, che attraversa il Botro San Pietro in località La Cagnola, è completamente realizzata in legno e presenta una struttura tipica dei ponti a piccola luce.

Con una luce netta di quasi 8 metri, una struttura ad asse concavo, e un tavolato ligneo calpestabile largo 1,5 metri, i parapetti alti 1,1 metri, la struttura risponde completamente alle normative antisismiche e statiche. È stata scelta una tipologia di legno che garantisce una maggiore durabilità nel tempo, assicurando così un servizio affidabile e sicuro per la comunità.

Last modified: Marzo 13, 2024