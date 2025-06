Quattordicesima mensilità: CNA Pisa e FINART offrono un sostegno concreto alle PMI

Written by admin• 1:27 pm• Attualità, Pisa

PISA- Il pagamento della quattordicesima rappresenta per molte piccole e medie imprese un momento critico dal punto di vista finanziario, soprattutto in estate, quando le entrate calano e aumentano le scadenze.

Per aiutare le aziende ad affrontare questa fase senza compromettere la propria stabilità economica, CNA Pisa, tramite gli uffici FINART e in collaborazione con Artigiancredito, propone un credito diretto semplice e immediato, pensato appositamente per le imprese che devono versare la quattordicesima mensilità ai dipendenti ma hanno bisogno di liquidità.

Il finanziamento prevede importi da 5.000 a 40.000 euro, modulati sulle reali necessità dell’azienda e proporzionati al numero di lavoratori. Il rimborso potrà avvenire in un arco di tempo compreso tra 6 e 12 mesi, con la possibilità di iniziare a pagare dopo 30 giorni dall’erogazione.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di alleggerire la pressione finanziaria delle imprese, offrendo condizioni vantaggiose, tra cui un tasso fisso, utile per garantire prevedibilità e sicurezza nella pianificazione economica.

Una misura concreta per sostenere le PMI in un periodo dell’anno spesso complicato, con strumenti rapidi, accessibili e pensati su misura.

