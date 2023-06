Butterfly Roma Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia. Al Cus Pisa due giorni con l’Hockey nazionale. Il 24 e 25 giugno anche la finale maschile tra Bra e Tevere Eur

Scritto da admin• 2:40 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – E’ stato un fine settimana di grande hockey nazionale a Pisa presso le strutture del Centro Universitario Sportivo, che ha ospitato la finale nazionale della serie A Elite con la doppia finale che ha visto assegnare lo scudetto a Butterfly Roma HCC laureatasi Campione d’Italia Femminile Senior di Hockey su Prato per la stagione 2022/23.

La squadra romana ha centrato il titolo dopo aver vinto entrambe le gare 3-1 sabato e 4-0 domenica. Due successi netti sulla Polisportiva Ferrini Cagliari, che ha lottato ed è uscita comunque a testa alta dal confronto con i capitolini, che hanno scritto la storia, vincendo il loro primo scudetto Femminile Senior su Prato, dopo aver chiuso nella regular season avanti di cinque punti proprio sulla squadra sarda.

LE DUE FINALI. Le due finali trasmesse in diretta nazionale su Eleven Sport, sono state molto equilibrate. Nella prima vantaggio di Ferrini con Raineri, rimonta capitolina firmata da Granatto e Ramon con una doppietta. La seconda sfida è stata ancor più equilibrata e caratterizzata dal gran caldo con la tripletta di Ramon e la rete su rigore di Granatto, che ha assegnato lo scudetto a Butterfly seguita a Pisa da un buon numero di tifosi coloriti e rumorosi.

LE PREMIAZIONI. Al termine della finale si è svolto il cerimoniale di premiazione con la presenza di Frida Scarpa neo assessore allo sport del Comune di Pisa, Giuseppe Trepiccione, responsabile del cerimoniale FIH, il vicepresidente federale e presidente del CUS Stefano Pagliara e Roberto Centini, responsabile settore agonistico nazionale della FIH, che hanno premiato come miglior giocatore l’argentina Maria Victoria Granatto (Butterfly Roma), come miglior realizzatrice con cinque reti, Clara Ramon (Butterfly Roma) e come miglior portiere Giorgia Piras (Ferrini Cagliari), autrice di parate strepitose soprattutto nella finale di andata.

LE DICHIARAZIONI. “Due giornate importanti per l’Hockey nazionale che danno lustro alla città di Pisa che ha ospitato questa bellissima finale. Complimenti alla Butterfly Roma, che ha vinto, al pubblico e al Cus Pisa che ha ospitato l’evento e al movimento hockey. Tra poco ci saranno gli europei quindi forza ragazzi”, ha detto Frida Scarpa assessore allo Sport del Comune di Pisa. “Dobbiamo essere orgogliosi di aver ospitato queste due finali, Pisa sarà di nuovo protagonista a fine giugno quanto ospiteremo anche la finale maschile Bra – Tevere. Un ulteriore lustro per il nostro centro e il nostro campo da gioco”, afferma Stefano Pagliara presidente del Cus Pisa e vicepresidente FIH.

BUTTERFLY ROMA – FERRINI CAGLIARI 3-1

BUTTERFLY ROMA: Bianchini, Saporiti, Bock, Bussoletti, Buzzi, Carillo, Cirilli, Ciufolini, Colucci, Di Paola, Franceschini, Granatto, Grossi, Hagenans, Piperno, Platania, Ramon. All. Gianluca Cirilli.

POL FERRINI CAGLIARI: Piras, Angioni, Arbia, Contini, Faà, Floris, Granatto D., Ivakhnenko, Konsek, Muccelli, Palmas, Raineri, Sambenedetto, Sanna, Sirigu A., Sirigu M., Zanni. All. Maria Spitoni

RETI: Raineri (FC), Granatto (BR), Ramon 2 (BR)

FERRINI CAGLIARI – BUTTERFLY ROMA 0-4

BUTTERFLY ROMA: Bianchini, Saporiti, Bock, Bussoletti, Buzzi, Carillo, Cirilli, Ciufolini, Colucci, Di Paola, Franceschini, Granatto, Grossi, Hagenans, Piperno, Platania, Ramon. All. Gianluca Cirilli.

POL FERRINI CAGLIARI: Piras, Angioni, Arbia, Contini, Faà, Floris, Granatto D., Ivakhnenko, Konsek, Muccelli, Palmas, Raineri, Sambenedetto, Sanna, Sirigu A., Sirigu M., Zanni. All. Maria Spitoni

RETI: Ramon 3, Granatto (rig.) (BR)

