BUL Monteverdi: la risposta di Open Fiber dopo l’interrogazione della senatrice Zambito

Written by Redazione• 12:47 pm• Pisa, Politica

Roma-Monteverdi M.Mo – È arrivata la risposta di Open Fiber all’interrogazione parlamentare della senatrice Ylenia Zambito, sui ritardi nell’attivazione dei servizi di connettività della banda ultra larga a Monteverdi Marittimo, presentata nei primi giorni di aprile in Senato.

Nella lettera, Open Fiber conferma di aver terminato la realizzazione della “rete passiva” (i cavi fisici) nel territorio comunale (l’opera era già stata collaudata con successo da Infratel Italia) ma nonostante la rete locale sia pronta manca il collegamento critico tra la centrale locale (Pcn) e la rete nazionale (il cosiddetto backhauling). Senza questo “ponte”, gli operatori non possono erogare il servizio ai cittadini.

Inoltre, l’azienda ha comunicato di essersi fatta carico volontariamente della progettazione e della spesa per queste attività per sbloccare la situazione: un altro risultato ottenuto a favore di Monteverdi Marittimo. Le attività di collegamento e accensione della fibra sono attualmente in fase di progettazione. L’azienda fa sapere che la conclusione dei lavori e l’effettiva disponibilità del servizio sono stimate entro dicembre 2026, salvo imprevisti.

L’azione parlamentare è stata fondamentale per avere una nuova scadenza, ma la senatrice Zambito avverte che “la risposta di Open Fiber all’ interrogazione è indubbiamente un buon segnale, ma staremo dietro alla vicenda perché siano rispettate le tempistiche annunciate, per arrivare al definitivo abbattimento di limiti e problemi per un’infrastruttura fondamentale soprattutto per le aree più decentrate della provincia”.

Poi ricorda come “la digitalizzazione dei piccoli comuni sia una priorità assoluta per evitare che interi territori rimangano isolati”.

“Anche se si sono alternati annunci andati a vuoto, in questi quattro anni, da parte di Open Fiber – ha detto il sindaco Govi -, accolgo positivamente la disponibilità dell’azienda a investire risorse proprie per completare il cosiddetto backhauling, superando i limiti del bando originale pur di garantire il servizio a cittadini e imprese. Si tratterebbe di un passo avanti importante per la comunità di Monteverdi Marittimo: continuerò a seguire da vicino l’iter della progettazione, vigilando affinché il cronoprogramma che fissa la conclusione dei lavori a dicembre 2026 venga rispettato, restituendo finalmente al territorio il diritto alla piena connettività. Nell’occasione ci tengo a ringraziare la senatrice Zambito per essersi fatta carico del problema a livello parlamentare”.

Last modified: Aprile 17, 2026