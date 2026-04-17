A Pisa libri e solidarietà: la Limonaia apre al pubblico per la Giornata Mondiale del Libro

Written by Redazione• 12:50 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Giovedì 23 aprile, dalle 10 alle 19, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, il giardino della Limonaia del Palazzo Arcivescovile di Pisa apre per la prima volta al pubblico con un’iniziativa che unisce cultura e solidarietà.

Tra agrumi, fontane e atmosfere suggestive, i visitatori potranno sfogliare e portare a casa le pubblicazioni realizzate negli anni dall’Opera della Primaziale Pisana: cataloghi di mostre, volumi di ricerca e studi dedicati al patrimonio artistico della Piazza del Duomo. L’ingresso è libero e per ogni libro sarà richiesta un’offerta libera.

L’iniziativa, curata dalla Caritas Diocesana di Pisa, ha un obiettivo concreto: il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale scolastico per bambini e ragazzi di famiglie in difficoltà. Un gesto semplice che trasforma il libro in uno strumento di aiuto e di futuro.

La Limonaia, recentemente restaurata, diventa così uno spazio aperto alla città, dove cultura e bellezza si intrecciano con l’impegno sociale. Un’occasione per scoprire un luogo solitamente poco accessibile e arricchire la propria biblioteca sostenendo una causa importante.

“Le nostre pubblicazioni nascono per condividere la conoscenza di un patrimonio che appartiene a tutti – sottolinea Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana –. Se da questo nasce anche un aiuto concreto per chi è più fragile, il valore dell’iniziativa si amplifica”.

Dello stesso avviso Emanuele Morelli, direttore della Caritas diocesana: “Ogni libro può diventare un’opportunità. Con questa iniziativa trasformiamo la cultura in un aiuto reale per tante famiglie del territorio”.

Un appuntamento che celebra il libro non solo come oggetto di conoscenza, ma come ponte tra comunità e solidarietà.

Last modified: Aprile 17, 2026