BTOBaby arriva al Bagno degli Americani: gioco, movimento e crescita per i più piccoli sulla spiaggia di Tirrenia

Written by Redazione• 9:56 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Il mare diventa uno spazio educativo e di scoperta grazie a BTOBaby, il progetto dedicato ai bambini più piccoli che approda al Bagno degli Americani di Tirrenia con due appuntamenti speciali in programma il 6 e il 20 giugno.

Pensato per accompagnare i bambini nelle prime esperienze di movimento, relazione e apprendimento attraverso il gioco, BTOBaby propone attività specifiche suddivise per fasce d’età: dai 2 ai 3 anni e mezzo e dai 3 anni e mezzo ai 5 anni, con percorsi studiati per rispondere alle diverse esigenze di crescita e sviluppo.

Le attività si svolgeranno in un contesto sicuro e stimolante come quello della spiaggia, trasformata per l’occasione in un ambiente educativo all’aria aperta dove i bambini potranno esplorare, muoversi e divertirsi sotto la guida di educatori specializzati.

Il progetto prevede l’utilizzo di materiali didattici dedicati e attività motorie e ludiche pensate per favorire lo sviluppo delle capacità relazionali, cognitive e motorie dei partecipanti, valorizzando il gioco come strumento fondamentale di apprendimento.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per le famiglie che desiderano proporre ai propri figli attività educative di qualità durante il periodo estivo, unendo il piacere della spiaggia a percorsi studiati per il benessere e la crescita dei più piccoli.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate tramite il QR Code presente sul materiale informativo dell’evento.

Informazioni e contatti. Tel. 338 174 6097 Email: borntobebeachersbaby@gmail.com

Last modified: Giugno 1, 2026