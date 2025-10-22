Bruni (PD): “San Marco e San Giusto sott’acqua: l’amministrazione smetta di ignorare le esigenze dei residenti”

Written by admin• 6:08 pm• Pisa, Politica

PISA – “Ancora una volta la nostra città si è allagata. Ancora una volta, bastano poche ore di pioggia e intere strade si trasformano in piscinette“, lo afferma Enrico Bruni esponente del Pd pisano.

“Strade allagate, tombini che non ricevono l’acqua, quartieri come San Marco e San Giusto che subiscono le peggiori conseguenze, ancora una volta“.

“Lo ripetiamo da tempo: la più basilare cura del territorio è l’ultimo dei pensieri di questa amministrazione. Ormai dovremmo averlo capito tutti: non esistono più le “bombe d’acqua”, ma un clima che cambia, con eventi estremi sempre più frequenti. Non è più un’eccezione: è la norma. E chi governa deve attrezzarsi di conseguenza. Aumentare le aree verdi, piantare alberi, curare il sistema di drenaggio urbano — questa è la vera sicurezza. Ma a Pisa, invece, si continua a scegliere l’asfalto. La priorità non può essere aumentare i parcheggi: la priorità è tutelare e moltiplicare le aree verdi, pulire regolarmente i tombini, investire in opere di prevenzione idraulica“, conclude Bruni.

Last modified: Ottobre 22, 2025