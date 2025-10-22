Written by Ottobre 22, 2025 6:11 pm Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

Lavori pubblici: adottato in Giunta il piano triennale 2026-2028. In tre anni programmati interventi per 74 milioni di euro

PISA – La Giunta comunale ha adottato, nella seduta di martedì 21 ottobre, il programma triennale 2026-2028 delle opere pubbliche, oltre all’ultima variazione all’elenco dei lavori pubblici previsti per l’anno in corso. Entrambi i documenti dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale, in funzione dell’approvazione del bilancio di previsione.

Per il 2026 – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Virginia Mancini – sono previsti nel Piano delle opere pubbliche, interventi e ingenti investimenti da parte del Comune nella ristrutturazione di alloggi popolari del patrimonio Erp, nell’edilizia scolastica e nel comparto delle manutenzioni, sia per quanto riguarda la viabilità, che nel settore del verde e arredo urbano, continuando il grande piano delle manutenzioni concentrato su asfaltature, marciapiedi, fognature, illuminazione, videosorveglianza e tutto quanto riguarda il decoro urbano. Un forte impegno per proseguire il lavoro di riqualificazione, avviato negli anni scorsi dall’Amministrazione, che porterà a migliorare progressivamente la qualità della vita nei quartieri della città e sul litorale.”  

Piano triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Il programma contiene l’elenco degli interventi programmati nel prossimo triennio, compresi quelli che verranno gestiti dalle società partecipate dal Comune: Pisamo (mobilità), Apes (edilizia popolare) e Navicelli (darsena e canale). In tre anni sono programmati interventi per un totale di circa 74 milioni di euro, di cui circa 61,5 a valere sul 2026. Di questi, si stima che circa 33 vengono da finanziamenti pubblici esterni. Il Comune mette come risorse proprie circa 24,5 milioni e il resto derivano da apporti di capitale privato e opere di urbanizzazione.

Principali interventi programmati per il 2026

ASFALTI, ILLUMINAZIONE E TELECAMERE

  • Manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina e del litorale per 2,3 milioni di euro di risorse comunali.
  • Ulteriori 115 mila euro finanziati dallo Stato per il rifacimento di asfalti.
  • Interventi sull’illuminazione pubblica per 300 mila euro e ampliamento del sistema di videosorveglianza con due lotti da 300 mila e 170 mila euro.
  • Manutenzione straordinaria del Ponte Solferino (150 mila euro).

VERDE E ARREDO URBANO

  • Riqualificazione paesaggistica di Marina di Pisa con nuove alberature: 650 mila euro.
  • Riqualificazione paesaggistica di piazza Mazzini250 mila euro.
  • Riqualificazione di Largo Petrarca (300 mila euro).
  • Potenziamento aree gioco385 mila euro.
  • Manutenzione straordinaria del patrimonio verde urbano410 mila euro.
  • Nuova area verde a Putignano con interventi di rinaturalizzazione fluviale: 2,5 milioni di euro (di cui 2,3 milioni finanziati dalla Regione Toscana).

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

  • Ristrutturazione alloggi di risulta2 milioni di euro.
  • Riqualificazione area servizi quartiere ERP di Sant’Ermete353.800 euro (finanziamento Regione Toscana).
  • Intervento “Casone” di via di Nudo628.454 euro, interamente finanziato dallo Stato.

SCUOLE E ASILI

  • Efficientamento energetico e messa in sicurezza solai della scuola Mazzini1,2 milioni di euro (finanziamento regionale 623 mila).
  • Sostituzione infissi e pompe di calore:
    • Scuola Fibonacci717 mila euro (finanziamento regionale 375 mila).
    • Scuola Fucini980 mila euro (finanziamento regionale 498 mila).
  • Completamento aree esterne e giardini dei nuovi asili nido TonioloI Passi e San Biagio per un totale di 500 mila euro, in prosecuzione dei progetti PNRR.

CULTURA, PATRIMONIO E RESTAURI

  • Restauro conservativo del Teatro Verdi (facciata lato Caserma Carabinieri): 600 mila euro con sponsorizzazione Cassa Edile.
  • Restauro conservativo della Chiesa di San Zeno1,8 milioni di euro, interamente finanziato dal Ministero della Cultura.
  • Restauro conservativo della Chiesa della Spina175.500 euro, con contributo della Fondazione Pisa.
  • Riqualificazione spazi esterni Ex Chiesa della Qualquonia260 mila euro (completamento interventi PNRR).
  • Percorsi accessibili nel Bastione Sangallo500 mila euro.

SPORT E IMPIANTI

  • Sistemazione aree esterne dell’impianto sportivo polivalente CEP700 mila euro, a completamento del cantiere PNRR.

LITORALE

  • Riqualificazione e rifacimento di piazza Sardegna a Marina di Pisa550 mila euro.
  • Parcheggio e opere di urbanizzazione in piazza Viviani500 mila euro.
  • Restauro della Stazione di Tirrenia1,3 milioni di euro.
  • Estensione fognatura nera a Marina di Pisa1,7 milioni di euro, in compartecipazione con l’Autorità Idrica Toscana (510 mila).

MOBILITÀ

  • Realizzazione parcheggio nel vallo del Giardino Scotto1,5 milioni di euro.
  • Progetto “Bici in Comune”122 mila euro (finanziamento statale 100.500).
  • Consolidamento e recupero funzionale del Canale dei Navicelli10 milioni di euro, interamente finanziati dallo Stato.
