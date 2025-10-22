Lavori pubblici: adottato in Giunta il piano triennale 2026-2028. In tre anni programmati interventi per 74 milioni di euro

Written by admin• 6:11 pm• Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Giunta comunale ha adottato, nella seduta di martedì 21 ottobre, il programma triennale 2026-2028 delle opere pubbliche, oltre all’ultima variazione all’elenco dei lavori pubblici previsti per l’anno in corso. Entrambi i documenti dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale, in funzione dell’approvazione del bilancio di previsione.

“Per il 2026 – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Virginia Mancini – sono previsti nel Piano delle opere pubbliche, interventi e ingenti investimenti da parte del Comune nella ristrutturazione di alloggi popolari del patrimonio Erp, nell’edilizia scolastica e nel comparto delle manutenzioni, sia per quanto riguarda la viabilità, che nel settore del verde e arredo urbano, continuando il grande piano delle manutenzioni concentrato su asfaltature, marciapiedi, fognature, illuminazione, videosorveglianza e tutto quanto riguarda il decoro urbano. Un forte impegno per proseguire il lavoro di riqualificazione, avviato negli anni scorsi dall’Amministrazione, che porterà a migliorare progressivamente la qualità della vita nei quartieri della città e sul litorale.”

Piano triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Il programma contiene l’elenco degli interventi programmati nel prossimo triennio, compresi quelli che verranno gestiti dalle società partecipate dal Comune: Pisamo (mobilità), Apes (edilizia popolare) e Navicelli (darsena e canale). In tre anni sono programmati interventi per un totale di circa 74 milioni di euro, di cui circa 61,5 a valere sul 2026. Di questi, si stima che circa 33 vengono da finanziamenti pubblici esterni. Il Comune mette come risorse proprie circa 24,5 milioni e il resto derivano da apporti di capitale privato e opere di urbanizzazione.

Principali interventi programmati per il 2026

ASFALTI, ILLUMINAZIONE E TELECAMERE

Manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina e del litorale per 2,3 milioni di euro di risorse comunali.

e del litorale per di risorse comunali. Ulteriori 115 mila euro finanziati dallo Stato per il rifacimento di asfalti.

finanziati dallo Stato per il rifacimento di asfalti. Interventi sull’ illuminazione pubblica per 300 mila euro e ampliamento del sistema di videosorveglianza con due lotti da 300 mila e 170 mila euro .

per e ampliamento del sistema di con due lotti da . Manutenzione straordinaria del Ponte Solferino (150 mila euro).

VERDE E ARREDO URBANO

Riqualificazione paesaggistica di Marina di Pisa con nuove alberature: 650 mila euro .

con nuove alberature: . Riqualificazione paesaggistica di piazza Mazzini : 250 mila euro .

: . Riqualificazione di Largo Petrarca (300 mila euro).

(300 mila euro). Potenziamento aree gioco : 385 mila euro .

: . Manutenzione straordinaria del patrimonio verde urbano : 410 mila euro .

: . Nuova area verde a Putignano con interventi di rinaturalizzazione fluviale: 2,5 milioni di euro (di cui 2,3 milioni finanziati dalla Regione Toscana).

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

Ristrutturazione alloggi di risulta : 2 milioni di euro .

: . Riqualificazione area servizi quartiere ERP di Sant’Ermete : 353.800 euro (finanziamento Regione Toscana).

: (finanziamento Regione Toscana). Intervento “Casone” di via di Nudo: 628.454 euro, interamente finanziato dallo Stato.

SCUOLE E ASILI

Efficientamento energetico e messa in sicurezza solai della scuola Mazzini: 1,2 milioni di euro (finanziamento regionale 623 mila).

della scuola Mazzini: (finanziamento regionale 623 mila). Sostituzione infissi e pompe di calore : Scuola Fibonacci: 717 mila euro (finanziamento regionale 375 mila). Scuola Fucini: 980 mila euro (finanziamento regionale 498 mila).

: Completamento aree esterne e giardini dei nuovi asili nido Toniolo, I Passi e San Biagio per un totale di 500 mila euro, in prosecuzione dei progetti PNRR.

CULTURA, PATRIMONIO E RESTAURI

Restauro conservativo del Teatro Verdi (facciata lato Caserma Carabinieri): 600 mila euro con sponsorizzazione Cassa Edile.

(facciata lato Caserma Carabinieri): con sponsorizzazione Cassa Edile. Restauro conservativo della Chiesa di San Zeno : 1,8 milioni di euro , interamente finanziato dal Ministero della Cultura.

: , interamente finanziato dal Ministero della Cultura. Restauro conservativo della Chiesa della Spina : 175.500 euro , con contributo della Fondazione Pisa.

: , con contributo della Fondazione Pisa. Riqualificazione spazi esterni Ex Chiesa della Qualquonia : 260 mila euro (completamento interventi PNRR).

: (completamento interventi PNRR). Percorsi accessibili nel Bastione Sangallo: 500 mila euro.

SPORT E IMPIANTI

Sistemazione aree esterne dell’impianto sportivo polivalente CEP: 700 mila euro, a completamento del cantiere PNRR.

LITORALE

Riqualificazione e rifacimento di piazza Sardegna a Marina di Pisa : 550 mila euro .

: . Parcheggio e opere di urbanizzazione in piazza Viviani : 500 mila euro .

: . Restauro della Stazione di Tirrenia : 1,3 milioni di euro .

: . Estensione fognatura nera a Marina di Pisa: 1,7 milioni di euro, in compartecipazione con l’Autorità Idrica Toscana (510 mila).

MOBILITÀ

Realizzazione parcheggio nel vallo del Giardino Scotto : 1,5 milioni di euro .

: . Progetto “Bici in Comune” : 122 mila euro (finanziamento statale 100.500).

: (finanziamento statale 100.500). Consolidamento e recupero funzionale del Canale dei Navicelli: 10 milioni di euro, interamente finanziati dallo Stato.

