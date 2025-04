Brescia – Pisa 1-2. Tramoni-Tourè, il Pisa di Inzaghi espugna il Rigamonti. Manca sempre meno al grande sogno

Written by admin• 1:58 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Il Pisa espugna (2-1) Brescia con un gol per tempo di Tramoni e Tourè ed a quattro giornate dalla fine si porta a più nove dallo Spezia che nella gara delle 12.30 non è andato oltre il 2-2 sul campo del Frosinone, prossimo avversario il 1 Maggio all’Arena. Una gara dominata dai nerazzurri a cui veniva annullato un gol regolare dopo soli 3′, ma al 12′ ci pensava la premiata ditta Moreo-Tramoni a dare il vantaggio meritato ai nerazzurri. Risultato mai in pericolo neanche nella ripresa, dove Tourè trova il raddoppio al minuto 79. Nel recupero il Brescia trova la deviazione vincente con Juric, ma non c’è più tempo il Pisa espugna Brescia. Manca sempre meno al grande sogno.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Nel Pisa nessuna sorpresa. Calabresi nel trio difensivo con Caracciolo e Canestrelli, Solbakken preferito a Marin al fianco di Piccinini a centrocampo. In attacco Meister unica punta, alle sue spalle Moreo e Tramoni i due ex della partita. Nel Brescia formazione annunciata con Borrelli unica punta e Nuamah e Galazzi alle sue spalle.

IL PRIMO TEMPO: Pisa in maglia rossa, Brescia nella consueta maglia azzurra con inserti bianchi. Prima del match il minuto di silenzio per ricordare Papa Francesco. L’inizio al Rigamonti è velocissimo. Bisoli ha subito una buona palla, ma calcia male. Il Pisa risponde con un contropiede micidiale, palla sul settore di destra per Tourè cross rasoterra che trova Meister in mezzo all’area che mette la palla sotto la traversa: 0-1. Pisa in vantaggio. Il VAR però richiama Massimi che va a rivedere e annulla il gol per un fallo (che non c’era) ad inizio azione di Calabresi su Nuamah. Incredibile. Dal possibile vantaggio nerazzurro si passa ad una punizione dal limite per il Brescia. Inzaghi dalla panchina non ci crede. Il Pisa però non si scompone e da grande squadra mantiene il pallino del gioco. Meister recupera in pressing un altra bella palla sulla tre quarti palla da Moreo a Tramoni che si inserisce e taglia come il burro la difesa bresciana: il suo destro toccato da un difensore termina alle spalle di Lezzerini: 0-1. Pisa in vantaggio e tredicesimo gol in campionato per il giocatore di origine corsa. I nerazzurri sono in pieno controllo, il Brescia soffre. In campo aperto il Pisa è pericoloso. Al 16′ i nerazzurri hanno la possibilità di raddoppiare con Tourè ben servito da Meister, il suo destro però è fuori. Peccato era una buona occasione per raddoppiare. Il Pisa però c’è. Il Brescia si vede in avanti solo per un cross fuori misura di Corrado bloccato a terra da Semper. Primo cambio al minuto 24. Bertagnoli è costretto ad alzare bandiera bianca nel Brescia, al suo posto dentro Besaggio. Nel frattempo Tramoni viene steso al limite, ma Massimi dice che si può proseguire. Dickmann ci prova alla mezz’ora, ma Semper blocca. Inizia però a piovere violentemente al Rigamonti la pioggia si trasforma poi in grandine costringendo l’arbitro a sospendere la gara al minuto 33 della prima frazione. Otto minuti di stop si riparte dal minuto 33. Quindi rimangono da giocare dodici più recupero al Rigamonti. Il copione del match non cambia. Il Pisa controlla la partita, il Brescia cerca di spingersi in avanti alla ricerca del pareggio. Due buone occasioni in ripartenza per i nerazzurri che però non vengono sfruttate a dovere. Calvani chiude molto bene nel tentativo di inserimento di Moreo a destra. Dalla parte opposta Semper blocca in sicurezza uno spiovente in area. La prima frazione si chiude con il Pisa in vantaggio per 1-0.

IL SECONDO TEMPO. Mister Inzaghi lascia negli spogliatoi Piccinini ed inserisce Abildgaard. Il Brescia prova a fare la partita, ma lascia al Pisa ampi spazi per ripartire in contropiede. La formazione locale cerca di chiudere il Pisa nella propria area di rigore conquistando ben tre corner consecutivi. A parte una conclusione di Dickmann deviata la porta di Semper non corre pericoli. Il Pisa risponde con una conclusione aerea di Caracciolo, con palla che finisce di poco fuori. Primi cambi del match: Poco dopo il quarto d’ora fuori Solbakken, dentro Marin. Doppio cambio addirittura per Maran: fuori Galazzi e Papetti, dentro Bjarnason e Juric. Ma è il Pisa ad avere l’occasione del raddoppio con Tramoni che vince due rimpalli si presenta davanti a Lezzerini, ma il suo tiro è respinto dall’estremo difensore delle Rondinelle, poi Adorni spazza di testa. Canestrelli è il primo ammonito della partita. Il Brescia intanto ci crede fa incetta di angoli, ma la retroguiardia nerazzurra è attenta. Intanto Inzaghi richiama Meister e Angori ed inserisce Hojholt e Sernicola quando mancano più di venti minuti alla fine. Il Pisa però non riesce più ad uscire dalla sua tre quarti campo. Inzaghi è costretto ad un cambio forzato: fuori Moreo che si tocca il ginocchio destro ed esce vistosamente zoppicante dal campo e dentro Morutan. Ma al minuto 79 arriva il raddoppio per i nerazzurri. Angolo di Morutan stacca Tourè, palla ribattuta che torna ancora sul destro di Tourè che non perdona Lezzerini: 0-2. Esulta il popolo nerazzurro al Rigamonti e davanti alla tv. Dopo il raddoppio nerazzurro Maran getta nella mischia Bianchi per Nuamah. La gara però è ormai chiusa. Il traguardo è vicino, ma il Brescia cerca di riaprirla con un colpo di testa di Borrelli controllato a dovere da Semper. Solo nel recupero le Rondinelle vanno a segno con una deviazione del nuovo entrato Juric da azione di corner. Ma ormai non c’è più tempo. Il Pisa vince 2-1 al Rigamonti.

BRESCIA – PISA 1-2

BRESCIA (3-4-2-1), Lezzerini; Papetti (62′ Juric), Adorni, Calvani; Dickmann, Bisoli, Bertagnoli (24′ Besaggio), Corrado Galazzi (62′ Bjarnason) Nuamah (80′ Bianchi); Borrelli. A disp. Avella, Andrenacci, Moncini, Maucci, D’Andrea, Olzer, Muca. All. Rolando Maran

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Tourè, Solbakken (61′ Marin), Piccinini (46′ Abildgaard), Angori (67′ Sernicola); Moreo (77′ Morutan), Tramoni; Meister (67′ Hojholt). A disp. Nicolas, Loria, Vignato, Rus, Castellini, Arena, Bonfanti. All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli. Ass. (Trinchieri-Cavallina) 4° Ufficiale: Ursini. Var: Volpi. Avar: Longo

RETI: 12′ Tramoni (P), 79′ Tourè (P), 94′ Juric (B)

NOTE: giornata fresca, terreno in buone condizioni. gara sospesa al 33′ per una forte grandinata. Ammonito Canestrelli (P). Angoli 10-4. Rec pt 4′, st 4′.

Last modified: Aprile 25, 2025