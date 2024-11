Bouah: “Vincere è bello, ma così lo è ancora di più”

Written by Antonio Tognoli• 5:53 pm• Nuova Categoria

CARRARA – A fine gara arriva in sala stampa colui che ha deciso il match Devide Eugene Bouah.

di Antonio Tognoli

“Il gol ha un sapore difficile da spiegare, se non l’avessimo vinta non sarebbe stato giusto. Cerco sempre di giocare al meglio, il mio forte è l’uno contro uno, contro il Pisa ho cercato di metterlo in pratica”.

“Contro il Pisa abbiamo dimostrato di poterci giocare le nostre chances con tutti, ci crediamo dal primo giorno. Vincere è bello, ma farlo così all’ultimo minuto è ancora più bello”.

