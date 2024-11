Antonio Calabro: “Orgoglioso di questo gruppo. Scritta un’altra pagina di storia per questa società”

Written by Antonio Tognoli• 5:54 pm• Nuova Categoria

CARRARA – A fine gara il tecnico della Carrarese Antonio Calabro esprime tutta la sua soddisfazione per il successo ottenuto contro il Pisa.

“Sono orgoglioso di questa squadra perché a livello di prestazioni mi hanno sempre dato qualcosa di importante. Oggi era una partita difficile al cospetto della prima in classifica. Complimenti al Pisa per i risultati ottenuti fino a qui e per l’ospitalità che ci hanno dato per due mesi. Oggi è stata scritta un altra pagina di storia della Carrarese. Avevo detto alla squadra che c’era una pagina bianca tutta da scrivere per la nostra società”.

“Noi dobbiamo continuare a far sognare la gente: dai bambini che incontro per strada agli anziani che acquistano il biglietto e faticano a montare gli scalini dello stadio. Noi dobbiamo giocare per la loro felicità e il loro orgoglio”.

“Ho tolto Oliana perché avevo bisogno di due braccetti per creare la superiora numerica, il Pisa è una grande squadra oggi abbiamo compiuto un impresa”.

Last modified: Novembre 23, 2024