Bonus Acque 2024 a Pisa: al via la presentazione delle domande

PISA – Fino al 16 maggio 2024, è possibile presentare domanda per ottenere il Bonus Acque 2024 attraverso il sito web del Comune di Pisa. Questo incentivo offre una riduzione del 50% sulle future bollette dell’acqua, calcolata da Acque spa in base alla spesa idrica dell’anno precedente (2023).



I rimborsi saranno erogati seguendo un ordine di priorità fino a esaurimento del fondo, stabilito dal Decreto del Direttore Generale dell’AIT n.32/2024, pari a 126.978,59 euro.

La richiesta del bonus può essere presentata sia per utenze dirette che per utenze indirette condominiali/aggregate/Apes, ma è consentita una sola domanda per nucleo familiare.

L’istanza deve essere inviata tramite il sistema online del Comune di Pisa, disponibile nella sezione “Sociale” del sito web, entro le ore 12:00 del 16 maggio 2024. Per accedere al sistema online del Comune è necessario disporre delle credenziali SPID – CSE – CIE.

Per essere ammessi al bonus, è richiesto di soddisfare i seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa, avere un Isee ordinario in corso di validità inferiore o pari a 25.000,00 euro e essere intestatari o facenti parte del nucleo familiare dell’intestatario di un’utenza idrica domestica diretta o indiretta.

Tutte le informazioni, il bando e i documenti relativi sono disponibili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/bonus-acque-2024.

