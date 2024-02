Bonsangue: “Per Forza Italia il congresso è pietra miliare. Il mio contributo a temi cooperazione”

Scritto da admin• 12:37 pm• Pisa, Politica, Tutti

“Nella storia di trent’anni di Forza Italia, questo congresso è destinato a rappresentare un momento fondamentale. Si legge nel comunicato, contribuirò focalizzandomi sulla cooperazione internazionale, per un partito che si impegna e agisce sulle grandi sfide del nostro tempo: dall’evoluzione dell’Unione Europea alla difesa dei nostri interessi nelle regioni in crisi, fino al Piano Mattei che segna un cambio epocale nelle politiche per l’Africa. Perché le questioni dell’Africa ci coinvolgono direttamente”, afferma Raffaella Bonsangue, Capogruppo di Forza Italia a Pisa e responsabile nazionale del dipartimento di cooperazione internazionale“, conclude la nota stampa.

