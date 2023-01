Scritto da admin• 7:26 am• Pisa SC

PISA – Non solo Moreo, Forte e La Mantia per l’attaccante. A finire nel mirino del Pisa come scrive Alfredo Pedulla è Nicholas Bonfanti attaccante di qualità, 21 anni a marzo e con colpi di spessore.

A Modena sta facendo bene, i pretendenti non mancano neanche in A dato che Sassuolo e Salernitana si sono già fatte avanti. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.

Last modified: Gennaio 10, 2023