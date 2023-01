Bilancio positivo per Spazio Cascina Arte al Centro

Scritto da admin• 11:49 am• Cascina, Cultura, Tutti

CASCINA – Con la mostra “Cosa non fanno i Vigili del Fuoco” si è conclusa la straordinaria esperienza dello ‘Spazio Cascina Arte al Centro’.

Tutto è iniziato con la pubblicazione, lo scorso mese di maggio, di un avviso pubblico rivolto ai proprietari dei molti fondi sfitti presenti su Corso Matteotti, molti dei quali spenti da anni, polverosi e malinconici, che contribuiscono notevolmente ad accentuare l’aspetto decadente di quello che fino a qualche decennio fa era il salotto buono della città. All’avviso hanno risposto solo Grazia e Claudio Bassoni, proprietari dell’immobile in Corso Matteotti 43, tra Papà Ninuccio e Phankool, di fronte alla panetteria Ceccotti.

“Quando si conclude un percorso – sottolinea Bice Del Giudice, assessora a commercio, cultura e turismo –, sono doverosi ringraziamenti e bilanci. Partiamo dalla famiglia Bassoni per aver creduto con noi nel progetto della valorizzazione del centro storico attraverso arte e cultura. Ringraziamo Confesercenti Toscana Nord e Ford BluBay che, partecipando al nostro bando per la ricerca di sponsorizzazioni da destinare al supporto dell’organizzazione di eventi culturali, hanno sostenuto interamente il costo del contributo riconosciuto si proprietari, pari a 3.000 euro, per il periodo tra il 1° giugno e il 31 dicembre”.

Il filo conduttore delle iniziative è stato proprio “Arte e cultura motore di economia”, con tantissimi artisti che hanno esposto nello Spazio Cascina Arte al Centro durante questi lunghi e intensi mesi: Angela Puccini, Massimiliano Precisi, Maria Pia Gerbi, Alessio Salvadori, Antonio Dinelli, Federica Garzella, Lucia Pecchia, Natale Banti, Antonella Talini e Cinzia Mazzoni hanno aperto la stagione con ‘Arte a 1000’. A seguire hanno esposto Nicole Pardini, i diorami “Pisa in miniatura”, Paride Bianco, Annalisa Bellina e il Club Automobilistico la Gherardesca, Cristian Andreini, Walter Pinelli, Angela Puccini, Luca Serasini e Massimo Magrini, Giada Matteoli, Marco Orsini, Cinzia Mazzoni, Sonia Simoneschi, Michela Masoni e Pierugo Orsolini, Irene Poli, Germana Salvini e Lucia Pecchia, Unicef e Younicef, gli studenti del Liceo Artistico Russoli di Cascina, dell’Accademia Musicale di Pontedera, del liceo musicale Carducci di Pisa e del liceo Marconi di Pontedera, le associazioni Mani Attive, Creativando, Creiamo in 3D, Simonetta Funel, Alberto Martini.

Senza dimenticare che, nell’ambito della rassegna natalizia, lo Spazio Cascina Arte al Centro ha ospitato numerose iniziative: “Sulle vie del Natale” spettacolo di danza ispirato alla favola ‘Lo Schiaccianoci’ a cura della Famiglia Danzante, l’accensione e l’allestimento dell’albero dei bambini, l’appuntamento con Babbo Natale per la raccolta di letterine e desideri e per cantare in allegria con il coro “Canta che ti passa”, il “Natale tra stelle, comete e galassie” in collaborazione con l’Associazione Cascinese Astrofili. “L’esperienza è stata straordinaria – conclude Bice Del Giudice – e le mostre molto partecipate: per questo la prossima primavera abbiamo intenzione di replicarla. Chissà che qualche altro proprietario non abbia voglia di vedere la vetrina del proprio immobile pulita e valorizzata anziché polverosa e abbandonata”.

