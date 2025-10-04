Sciopero. Ziello (Lega): “Chi ha organizzato deve pagare. Questi sarebbero quelli della pace?” 

Written by admin• 9:02 am• Pisa, Politica

ROMA – “FI-PI-LI bloccata, Lungarni bloccati, strade principali paralizzate e l’aeroporto di Pisa invaso, con sette poliziotti feriti — e questi sarebbero ‘quelli della pace’? Senza contare i danni causati a migliaia di lavoratori e ai pazienti che dovevano sottoporsi a cure urgenti. Chi ha organizzato tutto questo ha gravi responsabilità e deve pagare“. Così il deputato pisano della Lega Edoardo Ziello.

Last modified: Ottobre 4, 2025