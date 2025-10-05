Written by Ottobre 5, 2025 6:01 pm Pisa SC

Remo Freuler: “Ci sono ancora tante cose da migliorare, ma siamo a buon punto”

BOLOGNA – A fine gara il giocatore bolognese Remo Freuler analizza il successo della sua squadra e questa prima parte di campionato.

di Antonio Tognoli

Tre punti valgono sempre uguale la vittoria prima della sosta ci aiuta ad affrontare questa pausa con più tranquillità. Ci sono ancora tante cose da migliorare. Siamo ad un buon punto, però non siamo ancora al livello che tutti ci aspettiamo”.

Adesso dopo la sosta arriva un mese importante come per tutte le squadre del campionato. Abbiamo fatto un pò di fatica in trasferta, ma direi che siamo a dieci punti e non abbiamo fatto così male. Siamo a buon punto ma si può sempre migliorare”.

