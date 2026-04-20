Bilancio positivo per l’esordio del mercato nella nuova Piazza Viviani a Marina di Pisa

Written by Redazione• 2:41 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa

PISA – L’iniziativa, organizzata da FIVA Confcommercio Pisa e FIVA Confcommercio Livorno, ha registrato una buona affluenza sia nella mattinata che nel pomeriggio di domenica 19 aprile.

“È andata abbastanza bene, i colleghi sono tutti soddisfatti” – afferma il Presidente FIVA Confcommercio Pisa, Franco Palermo.

“Non si trattava di un mercato numericamente ampio, ma il riscontro è stato positivo sia al mattino che al pomeriggio, anche in rapporto alle difficoltà che attraversano i mercati tradizionali”.

“Come Associazione abbiamo risposto alla richiesta dell’assessorato, dando la nostra disponibilità per la realizzazione di questo mercato”.

“L’intenzione è quella di continuare su questa strada. Il mercato sul lungomare non si sposta, ma questa soluzione in Piazza Viviani può rappresentare un’opportunità, più contenuta, da affiancare alle altre formule esistenti” conclude Palermo.

“Siamo soddisfatti perché tutto è filato liscio e la giornata si è svolta secondo le nostre aspettative” commenta il Responsabile Sindacale Confcommercio Pisa e Livorno Alessio Giovarruscio.

“Il nostro ringraziamento va agli operatori che hanno aderito a questa iniziativa, il cui esito positivo è frutto della collaborazione di tutti, dall’amministrazione comunale fino alla polizia municipale“.

Last modified: Aprile 20, 2026