Marina di Pisa, iniziati i lavori di asfaltatura del parcheggio in piazza Viviani

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MARINA DI PISA – Sono iniziati lunedì 20 aprile, i lavori per la sistemazione definitiva della porzione laterale di piazza Giuseppe Viviani, a Marina di Pisa, rimasta finora sterrata dopo l’inaugurazione della nuova piazza avvenuta nell’estate del 2024. L’intervento, che si concluderà entro la fine del mese di maggio, consentirà di realizzare in via definitiva l’area destinata a parcheggio prevista dal progetto originario, completando così l’intera riqualificazione dello spazio pubblico.

I lavori prevedono la realizzazione del parcheggio nell’area attualmente sterrata, con la creazione di isole e aiuole spartitraffico a verde nelle quali saranno messe a dimora nuove alberature e vegetazione, tra cui tamerici, gazania, lentisco, pitosforo e mirto. L’accesso al parcheggio sarà previsto dai lati nord ed est della piazza, mentre l’uscita avverrà esclusivamente dal lato est, soluzione studiata per agevolare il flusso di traffico lungo la viabilità principale della piazza stessa.

All’interno dell’area di sosta saranno realizzati circa 90 stalli su una superficie complessiva di circa 2.800 metri quadrati. La finitura della pavimentazione interna sarà eseguita in conglomerato bituminoso di tipo “Natural Pavement“, trattamento pensato per ridurre l’impatto ambientale e particolarmente indicato in contesti urbani di pregio come parchi, piste ciclabili, marciapiedi e piazze. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 130 mila euro.

«Con questo intervento – dichiara l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Virginia Mancini – completiamo definitivamente il percorso di riqualificazione di piazza Viviani e chiudiamo una ferita rimasta aperta per troppo tempo, sia per i cittadini di Marina di Pisa sia per i tanti turisti che ogni anno frequentano il nostro litorale. Per decenni quest’area è stata uno spazio sterrato, polveroso e privo di identità, mentre oggi rappresenta un luogo restituito alla comunità, moderno, decoroso e pienamente inserito nel contesto del lungomare. Basta pensare a ciò che era fino a pochi anni fa e confrontarlo con quanto visto già dalla scorsa estate, quando la nuova piazza ha ospitato eventi importanti, momenti di aggregazione e iniziative partecipate. Oggi è inoltre uno spazio frequentatissimo in ogni stagione da tantissimi bambini e famiglie, segno concreto di come un intervento pubblico possa migliorare la qualità della vita e restituire aree vive e sicure alla città. La sistemazione dell’ultimo tratto rimasto da completare consentirà, prima dell’inizio della stagione estiva, di destinare in modo definitivo quell’area a parcheggio, regolarizzando la sosta e migliorando ulteriormente la fruibilità di una zona strategica per Marina di Pisa».

Con questo ultimo lotto si chiude un percorso atteso da anni, che ha restituito alla frazione un’area rimasta per decenni in condizioni di degrado, polverosa e priva di una chiara funzione urbana, utilizzata di fatto come parcheggio sterrato. La trasformazione di piazza Viviani ha permesso invece di creare un nuovo spazio aperto, accessibile e integrato con il lungomare, pensato come luogo di incontro e socialità per residenti, visitatori e turisti, oltre che come punto di riferimento per eventi pubblici e per la sosta a servizio della zona.

La vicenda recente della piazza prende avvio nel 2019, con l’annuncio da parte del Comune di Pisa della procedura per l’acquisizione dell’area, conclusa bonariamente nel febbraio 2020. Successivamente, nel 2021, la Soprintendenza ha approvato il progetto di riqualificazione predisposto dagli uffici tecnici comunali, articolato in una nuova piazza urbana affacciata sul mare e in una seconda porzione destinata a parcheggio.

Last modified: Aprile 20, 2026