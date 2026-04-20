La Commissione Urbanistica dà il via libera al POC che ora approda in Consiglio Comunale

Written by Redazione• 3:09 pm• Pisa, Politica

PISA – Al termine di un approfondito iter che ha permesso ai commissari di sviscerare metodo e contenuti delle nuove previsioni urbanistiche, la Prima commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole all’adozione del Piano Operativo Comunale (POC). L’atto passa ora all’esame del Consiglio Comunale.

Il presidente della commissione, Angelo Ciavarrella (Futuro Nazionale), ha ripercorso le tappe che hanno portato al risultato odierno, ricordando l’imponente lavoro svolto: tra settembre e dicembre 2025 sono state convocate ben 19 sedute per analizzare nel dettaglio il quadro conoscitivo del Piano, a cui se ne sono aggiunte poi altre 5 dedicate alla fase decisionale. Inoltre, la Direzione Urbanistica ha messo a disposizione dei consiglieri 10 giornate per consultare la cartografia del Piano con il supporto qualificato del personale tecnico. Secondo Ciavarrella, quindi, le critiche delle opposizioni sulla mancanza di tempo per studiare il documento contrastano nettamente con i dati reali e il fitto calendario di incontri svoltisi finora. Il presidente ha ricordato anche che il processo partecipativo è iniziato nel 2022 con le manifestazioni d’interesse e 7 incontri pubblici nei quartieri, entrando nel vivo nel 2024 con 11 assemblee sul territorio rivolte a cittadini, ordini professionali e operatori economici.

“Con questo passaggio – conclude Ciavarrella – la maggioranza conferma la volontà di procedere con trasparenza e concretezza, respingendo le polemiche strumentali e mettendo al centro i risultati di un lavoro lungo e meticoloso, volto esclusivamente a garantire una crescita ordinata e strategica del nostro tessuto urbano“.

Last modified: Aprile 20, 2026