Al via il 4° “Premio Toscana Città di Cascina”

Written by Redazione• 2:41 pm• Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Dal 2 al 5 luglio, Cascina tornerà a essere la capitale della grande musica grazie alla quarta edizione del Premio Toscana Città di Cascina. La cornice della Gipsoteca della Biblioteca Comunale Peppino Impastato farà da sfondo alle audizioni di ben 118 musicisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Un mosaico di talenti che spazia dai piccolissimi alle prime armi fino ai ragazzi già avviati alla carriera concertistica internazionale, impegnati in formazioni solistiche al pianoforte e in gruppi di musica da camera. “Il Premio Toscana Città di Cascina si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi del nostro panorama culturale – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. Ospitare in Biblioteca 118 musicisti, molti dei quali giovanissimi, è la prova tangibile di come la nostra città sappia farsi polo d’attrazione per il talento. Questa quarta edizione ha un valore ancora più profondo, perché unisce l’eccellenza artistica internazionale al ricordo di figure indimenticabili della nostra comunità. La straordinaria risposta dei partecipanti dà ragione alla tenacia del direttore artistico Daniel Rivera e di tutto lo staff: siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione che unisce in modo virtuoso l’impegno pubblico e la generosità dei privati. Invito tutta la cittadinanza a partecipare alle audizioni per vivere insieme quattro giorni di grande musica”.

Il concorso si articola in tre sezioni principali che abbracciano diverse anime musicali. La sezione “Giovani Pianisti”, da zero a 25 anni, è interamente dedicata al pianoforte e ai futuri professionisti dello strumento. La sezione “Amateurs” accoglie gli appassionati di ogni età ed è stata istituita nel toccante ricordo del cantautore cascinese Paolo Pau, in arte Ghibli, e della sorella Paola. Di altissimo livello è poi la sezione di Musica da Camera, dedicata alla memoria di Roberto Cecchetti, indimenticato violinista che mosse i suoi primi passi proprio nello storico Istituto Salvini di Cascina. Appena ventenne, in seguito Cecchetti aprì in quegli stessi locali la scuola di musica Amadeus insieme alla direttrice organizzativa del concorso, Giovanna Pellai, e alle musiciste Annalisa Puccini e Cinzia Bacciarelli.

Il direttore artistico della manifestazione, il maestro Daniel Rivera, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, soprattutto alla luce delle sfide organizzative di quest’anno: “L’edizione di quest’anno è nata in formato ridotto a causa delle incertezze legate alle tempistiche delle elezioni comunali a Cascina. Tuttavia, lo straordinario numero di partecipanti registrato conferma che la fiducia nel nostro Premio rimane solidissima e va oltre ogni ostacolo. Questo risultato ci riempie di orgoglio e dimostra la reputazione internazionale che il concorso ha saputo costruirsi in soli quattro anni”.

Il successo e la sostenibilità della manifestazione sono il frutto di una forte sinergia tra pubblico e privato. L’organizzazione desidera esprimere la più profonda gratitudine al Comune di Cascina per il Patrocinio e per aver messo a disposizione i suggestivi spazi della Biblioteca Comunale per lo svolgimento delle audizioni. Un ringraziamento speciale va ai due main sponsor, il cui sostegno ha garantito la fattibilità della manifestazione: Banca di Pescia e Cascina e Toscana Energia. Si ringrazia inoltre l’azienda Sitemar, sponsor e generoso donatore di una borsa di studio, insieme a tutti i donatori privati che, con il loro prezioso contributo, permetteranno di premiare concretamente il talento e il merito dei giovani musicisti.

Last modified: Giugno 30, 2026