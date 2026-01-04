L’Effemeride Pisana del 4 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:08 am• Pisa, Attualità, Cultura

di Leonardo Miraglia

Domenica 4 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:52, le ore di luce solare sono 9 e 01 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 314mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Sant’Angela da Foligno Terziaria francescana

Foligno, 1248 – 4 gennaio 1309

Patrono di Camaiore, Vaiano

Dopo essersi recata ad Assisi ed aver avuto esperienze mistiche avviò un’intensa attività apostolica per aiutare il prossimo e soprattutto i suoi concittadini affetti da lebbra. Una volta morti marito e figli diede tutti i suoi averi ai poveri ed entrò nel Terz’Ordine Francescano: da quel momento visse in modo cristocentrico, ovvero tramite l’amore giunge all’identità mistica con Cristo. Per i suoi scritti assai profondi è stata chiamata “maestra di teologia”. Il 3 aprile 1701 furono concessi Messa ed Ufficio propri in onore della Beata. Infine il 9 ottobre 2013 Papa Francesco, accogliendo la relazione del Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha iscritto Angela da Foligno nel catalogo dei Santi, estendendone il Culto liturgico alla Chiesa Universale.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale del braille

Giornata mondiale dell’ipnotismo

La citazione del giorno:

Gli animali sono amici così simpatici; non fanno domande, non muovono critiche. (George Eliot)

E’ accaduto il 4 gennaio nel mondo:

1493 – Cristoforo Colombo lascia il Nuovo Mondo ponendo fine al suo primo viaggio

1847 – Samuel Colt vende la sua prima rivoltella al governo degli Stati Uniti

1936 – Billboard Magazine pubblica la sua prima Hit parade

1958 – Il satellite artificiale Sputnik 1 appartenente all’Unione Sovietica si frantuma a causa dell’attrito al rientro nell’atmosfera

1962 – A New York entra in funzione un treno che viaggia senza manovratore

1967 – Donald Campbell muore quando il suo Bluebird K7 si schianta durante un tentativo di battere il record mondiale di velocità sull’acqua

1968 Corrado Mantoni conduce per la prima volta il programma radiofonico La Corrida, trasmesso sulla seconda rete della Rai Jimi Hendrix, in tournée in Scandinavia, danneggia la sua camera d’albergo e viene arrestato a Stoccolma

1972 – Rose Heilbron diventa il primo giudice donna del Regno Unito

1974 – Il presidente statunitense Richard Nixon si rifiuta di consegnare il materiale richiesto dal Comitato d’indagine del Senato sullo Scandalo Watergate

2004 Giungono al centro NASA di Pasadena (California) le prime immagini rilanciate dalla sonda spaziale Spirit atterrata sul pianeta Marte

2007 – Nancy Pelosi è la prima donna eletta alla carica di presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America

2010 Viene inaugurato il Burj Khalifa, a Dubai, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 828 metri Muore all’età di 94 anni Tsutomu Yamaguchi, l’unico sopravvissuto alle due bombe atomiche lanciate ad Hiroshima e a Nagasaki



La frase del giorno di Frate Indovino:

Dove non va acqua ci vuol la zappa

Nati il 4 gennaio:

LOUIS BRAILLE

Inventore francese, padre dell’alfabeto tattile

α 4 gennaio 1809 ω 6 gennaio 1852

ISAAC NEWTON

Fisico e matematico inglese

α 4 gennaio 1643 ω 31 marzo 1727

JASMINE PAOLINI

Tennista italiana

α 4 gennaio 1996

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI

Compositore italiano

α 4 gennaio 1710 ω 16 marzo 1736

TITO STAGNO

Giornalista, telecronista sportivo e conduttore tv italiano

α 4 gennaio 1930 ω 31 gennaio 2022

GIANNI VATTIMO

Filosofo italiano

α 4 gennaio 1936 ω 19 settembre 2023

Deceduti il 4 gennaio:

HENRI BERGSON

Filosofo francese, premio Nobel

α 18 ottobre 1859 ω 4 gennaio 1941

ACHILLE CAMPANILE

Scrittore italiano

α 28 settembre 1899 ω 4 gennaio 1977

ALBERT CAMUS

Scrittore francese, premio Nobel

α 7 novembre 1913 ω 4 gennaio 1960

PINO DANIELE

Cantautore italiano

α 19 marzo 1955 ω 4 gennaio 2015

THOMAS STEARNS ELIOT

Poeta e saggista statunitense, premio Nobel

α 26 settembre 1888 ω 4 gennaio 1965

CARLO LEVI

Scrittore italiano

α 29 novembre 1902 ω 4 gennaio 1975

ERWIN SCHRÖDINGER

Matematico e fisico austriaco, premio Nobel

α 12 agosto 1887 ω 4 gennaio 1961

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

