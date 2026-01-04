L’Effemeride Pisana del 4 gennaio 2026

di Leonardo Miraglia
Domenica 4 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:52, le ore di luce solare sono 9 e 01 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 314mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
Sant’Angela da Foligno Terziaria francescana
Foligno, 1248 – 4 gennaio 1309
Patrono di Camaiore, Vaiano
Dopo essersi recata ad Assisi ed aver avuto esperienze mistiche avviò un’intensa attività apostolica per aiutare il prossimo e soprattutto i suoi concittadini affetti da lebbra. Una volta morti marito e figli diede tutti i suoi averi ai poveri ed entrò nel Terz’Ordine Francescano: da quel momento visse in modo cristocentrico, ovvero tramite l’amore giunge all’identità mistica con Cristo. Per i suoi scritti assai profondi è stata chiamata “maestra di teologia”. Il 3 aprile 1701 furono concessi Messa ed Ufficio propri in onore della Beata. Infine il 9 ottobre 2013 Papa Francesco, accogliendo la relazione del Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha iscritto Angela da Foligno nel catalogo dei Santi, estendendone il Culto liturgico alla Chiesa Universale.
Oggi è il giorno di:
Giornata mondiale del braille
Giornata mondiale dell’ipnotismo
La citazione del giorno:
Gli animali sono amici così simpatici; non fanno domande, non muovono critiche. (George Eliot)
E’ accaduto il 4 gennaio nel mondo:
- 1493 – Cristoforo Colombo lascia il Nuovo Mondo ponendo fine al suo primo viaggio
- 1847 – Samuel Colt vende la sua prima rivoltella al governo degli Stati Uniti
- 1936 – Billboard Magazine pubblica la sua prima Hit parade
- 1958 – Il satellite artificiale Sputnik 1 appartenente all’Unione Sovietica si frantuma a causa dell’attrito al rientro nell’atmosfera
- 1962 – A New York entra in funzione un treno che viaggia senza manovratore
- 1967 – Donald Campbell muore quando il suo Bluebird K7 si schianta durante un tentativo di battere il record mondiale di velocità sull’acqua
- 1968
- Corrado Mantoni conduce per la prima volta il programma radiofonico La Corrida, trasmesso sulla seconda rete della Rai
- Jimi Hendrix, in tournée in Scandinavia, danneggia la sua camera d’albergo e viene arrestato a Stoccolma
- 1972 – Rose Heilbron diventa il primo giudice donna del Regno Unito
- 1974 – Il presidente statunitense Richard Nixon si rifiuta di consegnare il materiale richiesto dal Comitato d’indagine del Senato sullo Scandalo Watergate
- 2004
- Giungono al centro NASA di Pasadena (California) le prime immagini rilanciate dalla sonda spaziale Spirit atterrata sul pianeta Marte
- 2007 – Nancy Pelosi è la prima donna eletta alla carica di presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America
- 2010
- Viene inaugurato il Burj Khalifa, a Dubai, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 828 metri
- Muore all’età di 94 anni Tsutomu Yamaguchi, l’unico sopravvissuto alle due bombe atomiche lanciate ad Hiroshima e a Nagasaki
La frase del giorno di Frate Indovino:
Dove non va acqua ci vuol la zappa
LOUIS BRAILLE
Inventore francese, padre dell’alfabeto tattile
α 4 gennaio 1809 ω 6 gennaio 1852
ISAAC NEWTON
α 4 gennaio 1643 ω 31 marzo 1727
JASMINE PAOLINI
α 4 gennaio 1996
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
α 4 gennaio 1710 ω 16 marzo 1736
TITO STAGNO
Giornalista, telecronista sportivo e conduttore tv italiano
α 4 gennaio 1930 ω 31 gennaio 2022
GIANNI VATTIMO
α 4 gennaio 1936 ω 19 settembre 2023
HENRI BERGSON
Filosofo francese, premio Nobel
α 18 ottobre 1859 ω 4 gennaio 1941
ACHILLE CAMPANILE
α 28 settembre 1899 ω 4 gennaio 1977
ALBERT CAMUS
Scrittore francese, premio Nobel
α 7 novembre 1913 ω 4 gennaio 1960
PINO DANIELE
α 19 marzo 1955 ω 4 gennaio 2015
THOMAS STEARNS ELIOT
Poeta e saggista statunitense, premio Nobel
α 26 settembre 1888 ω 4 gennaio 1965
CARLO LEVI
α 29 novembre 1902 ω 4 gennaio 1975
ERWIN SCHRÖDINGER
Matematico e fisico austriaco, premio Nobel
α 12 agosto 1887 ω 4 gennaio 1961
