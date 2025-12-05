Written by Dicembre 5, 2025 12:02 pm Calcio dilettanti

Tre squadre alfee passano agli ottavi di finale

Pisa (venerdì, 5 dicembre 2025) — Fra mercoledì 3 dicembre e giovedì 4 dicembre si sono tenuti i sedicesimi di finale della Coppa Toscana del campionato di Seconda Categoria.

di Leonardo Miraglia

Questi sono i risultati degli incontri che hanno giocato i team alfei ancora in corsa:

Castelfranco CalcioA. Becherucci (Rig.) (42′ pt) 1-2 L. TahiriSan Prospero NavacchioMVP: Alessio Becherucci (Castelfranco Calcio)
Castelnuovo Val di CecinaX. Mimini, F. Mezzetti 2-1Campese 1969MVP: Xhulian Mimini (Castelnuovo Val di Cecina)
Terricciola 1975M. Volterrani, L. Bracci, T. Bini, S. Regoli 4-1 M. VagliniPalazzi CalcioMVP: Matteo Vaglini (Palazzi Calcio)
La LanternaA. Marzi (47′ st) 1-0CorazzanoMVP: Matteo Calonaci (La Lanterna)

Si qualificano per gli ottavi di finale: San Prospero Navacchio, Castelnuovo Val di Cecina e Terricciola 1975.

