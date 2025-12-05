Tre squadre alfee passano agli ottavi di finale

Pisa (venerdì, 5 dicembre 2025) — Fra mercoledì 3 dicembre e giovedì 4 dicembre si sono tenuti i sedicesimi di finale della Coppa Toscana del campionato di Seconda Categoria.
di Leonardo Miraglia
Questi sono i risultati degli incontri che hanno giocato i team alfei ancora in corsa:
|Castelfranco Calcio
|A. Becherucci (Rig.) (42′ pt) 1-2 L. Tahiri
|San Prospero Navacchio
|MVP: Alessio Becherucci (Castelfranco Calcio)
|Castelnuovo Val di Cecina
|X. Mimini, F. Mezzetti 2-1
|Campese 1969
|MVP: Xhulian Mimini (Castelnuovo Val di Cecina)
|Terricciola 1975
|M. Volterrani, L. Bracci, T. Bini, S. Regoli 4-1 M. Vaglini
|Palazzi Calcio
|MVP: Matteo Vaglini (Palazzi Calcio)
|La Lanterna
|A. Marzi (47′ st) 1-0
|Corazzano
|MVP: Matteo Calonaci (La Lanterna)
Si qualificano per gli ottavi di finale: San Prospero Navacchio, Castelnuovo Val di Cecina e Terricciola 1975.