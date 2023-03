BelPaese Express vi porta in missione a Pisa

Scritto da admin• 1:12 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – BelPaese Express, il nuovo modo per scoprire e riscoprire le meraviglie d’Italia, è arrivato a Pisa.



Anche qui, infatti, c’è una missione da portare a termine, ovvero una specie di caccia al tesoro 2.0 in cui, muniti di smartphone, mappa da gioco, curiosità e ingegno, si ha la possibilità di divertirsi passeggiando nel centro storico di una delle città più iconiche d’Italia se non del mondo. Durante la missione, giocabile interamente attraverso il proprio dispositivo (funziona come una classica chat di messaggistica) sia in italiano che in inglese, i #BPErs (i giocatori) potranno interagire con i personaggi della storia, trovandosi di fronte a enigmi e indovinelli, le cui risposte sono nascoste intorno a loro: nell’architettura, nelle statue, nelle targhe e così via.

Il progetto nasce con lo scopo di rivalorizzare le bellezze del nostro Paese, focalizzandosi in particolare sui concetti di esplorazione urbana e turismo lento. BPE si basa su tre principi fondamentali, ovvero leggerezza, cultura e divertimento, e mira a creare una nuova modalità di visita turistica che sia accessibile, immediata e immersiva. È una passeggiata consapevole, attenta e dinamica, in cui, se si vuole arrivare fino in fondo, bisogna aguzzare la vista e mettere in moto il cervello. Per questo motivo, le esperienze sono ideali anche per le scuole e per le aziende, che cercano particolari attività di team building.

Pisa è solo l’ultima delle missioni BPE già disponibili, dopo quelle di Venezia (due), di Asolo e di Bassano del Grappa. Il costo di ogni missioni è di 34€, a prescindere dal numero di persone che ci giocano.



La missione di Pisa. La missione pisana, dal titolo “La notte di Kinzica” è dedicata alla figura di Kinzica de’ Sismondi, la quale dovrà essere aiutata dai #BPErs per salvare la città. Qui di seguito la trama: “È notte fonda e Pisa è sotto attacco: gli arabi guidati da Museto sono alle porte della città. L’unica che se ne accorge però è la giovane Kinzica, che svegliandosi di colpo vede in lontananza le fiamme avanzare. È la sua notte: riuscirà ad avvertire i consoli e a salvare dunque la sua patria?”

Il team – Dietro a BelPaese Express ci sono quattro giovani di età compresa tra i 26 e i 29 anni delle province di Venezia, Treviso e Catanzaro, con esperienze nel mondo della comunicazione, del project management e delle vendite. Andrea, Antonio, Federico e Giacomo hanno deciso di unire le proprie forze e competenze al fine di dare vita a un qualcosa di importante e significativo: consapevoli delle potenzialità del patrimonio artistico-culturale italiano, hanno sviluppato il progetto di BPE per portare una ventata di novità all’interno del settore turistico.

