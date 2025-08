Beach Soccer. Si scende in campo per lo scudetto Under 20. Sabato il Lenergy Pisa sfida la Lazio

Written by Antonio Tognoli• 11:27 am• Pisa, Sport

Intanto in Moldova tre nerazzurri sono ancora impegnati con la maglia azzurra

PISA – Si avvicina la fase decisiva della stagione di beach soccer. In campo internazionale, Lenergy Pisa conta ancora tre giocatori impegnati con la maglia azzurra dell’Italia nell’ultima tappa di qualificazione all’Euro Beach Soccer League 2025, che si terrà a Viareggio dal 9 al 14 settembre.

Già staccato matematicamente il pass per l’Europeo grazie al successo a Castellammare di Stabia, i nerazzurri Leandro Casapieri, Luca Remedi e Tommaso Fazzini sono di scena a Chișinău, in Moldova, per una tre giorni di sfide valide per il gruppo B della Divisione A: sfida alla Lettonia venerdì 1 agosto alle ore 16:00, alla Francia sabato 2 agosto alle ore 16:00 e all’Ucraina domenica 3 agosto alle ore 17:30. Diretta streaming degli incontri su beachsoccertv.com.

In Italia intanto si assegna lo scudetto under 20 e Lenergy Pisa BS ci sarà. Prima dell’argento in Coppa Italia, i ragazzi di Martin Miglionico avevano ottenuto la qualificazione alle final four di Cirò Marina come capolista dell’ostico girone B, che metteva di fronte a Domusbet.tv Catania, Icierre Lamezia, Farmaè Viareggio, Terracina e We Beach Catania. Grandi emozioni nella regular season del Campionato Under 20, disputato a Terracina, con il recupero della sfida tra Lenergy Pisa e Icierre Lamezia a San Benedetto del Tronto: di fatto uno spareggio terminato ai tiri di rigore in favore della formazione nerazzurra. Dopo un anno di assenza alla fase finale, Lenergy Pisa torna a giocarsi il tricolore Under 20 e scenderà in campo sabato 2 agosto alle ore 19:30 contro Lazio BS, semifinale in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. La vincente affronterà una fra Napoli e Domusbet.tv Catania in finale il giorno seguente, con diretta Sky.

Last modified: Agosto 1, 2025