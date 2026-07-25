Edilizia scolastica cittadina per le scuole superiori pisane: una molteplicità di interventi a cura della Provincia di Pisa sui vari plessi, in vista del prossimo anno scolastico

Written by Redazione• 2:06 pm• Pisa, Attualità

PISA – La Provincia di Pisa al lavoro sui vari plessi cittadini pisani per l’avvio del nuovo anno scolastico 2026/27.

“Il nostro ufficio tecnico dell’edilizia scolastica è al lavoro costantemente non solo sui cantieri Pnrr, ma anche sulla messa a punto di una serie di interventi di manutenzione concordati, come di consueto, anche durante i tavoli dell’edilizia scolastica che l’Amministrazione provinciale che presiedo ha avviato dal 2019 e portato avanti sino ad oggi. Uno strumento, che mi preme sottolineare, è stato fondamentale anche nelle fasi più difficili della gestione della pandemia da Covid19. Un ringraziamento dunque a tutta la struttura tecnica provinciale per l’assiduo impegno nel concordare con gli istituti e mettere a punto lavori indispensabili per l’andamento delle attività didattiche, in piena collaborazione coi Dirigenti Scolastici dell’intero territorio provinciale“ spiega il Presidente Massimiliano Angori.

“Tra le varie e molteplici lavorazioni in corso ci sono gli interventi al Liceo Dini: nello specifico per la facciata laterale dell’edificio, ed è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto, in corso di svolgimento, dei lavori di messa in sicurezza della gronda di copertura e della stessa facciata. Per quanto concerne il Liceo Russoli, si sta lavorando alla sostituzione della caldaia: sono stati infatti recentemente affidati i lavori di riqualificazione impiantistica della Centrale termica del Liceo

Artistico F. Russoli, per un Quadro Economico complessivo di € 210.000,00. Secondo il cronoprogramma di avanzamento dell’appalto, sarà a breve disposta la consegna dei lavori, con l’obiettivo di completare e collaudare i lavori con congruo anticipo rispetto all’accensione degli impianti per il riscaldamento invernale. Per quanto riguarda l’ascensore esterno edificio B: è stato affidato il servizio tecnico finalizzato alla elaborazione del progetto, che è prossimo alla definizione, necessario, intanto, per acquisire le autorizzazioni degli enti competenti (Soprintendenza e Comune, ndr), e per il conseguente appalto. Intanto si lavora all’ammodernamento aula design e adeguamento degli spazi didattici:i lavori sono in corso e verranno completati entro il 15 settembre prossimo.

Moltissimi i lavori in corso all’istituto Da Vinci Fascetti. I lavori PNRR riguardanti ITI Da Vinci – Edificio Hangar che hanno previsto l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza edile ed impiantistica, sono giunti nelle fasi conclusive, pertanto,eccezion fatta per le finiture, si prevede che vengano conclusi entro il prossimo mese di agosto. Si tratta di un investimento complessivo di circa 1,175 milioni di euro, di cui circa 328.000 di risorse della Provincia. Sempre per l’Iti da Vinci sono stati ultimati i lavori di adeguamento della cabina elettrica, ora in fase di collaudo.

Per quanto riguarda gli interventi PNRR al Fabbricato principale ITI Da Vinci: i lavori stanno proseguendo con notevole ritardo rispetto ai tempi attesi, per cause imputabili prevalentemente alla ditta appaltatrice, che non è riuscita a garantire la manodopera in quantità adeguata. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza, il miglioramento sismico e dell’efficienza energetica, nonché l’adeguamento alla normativa antincendio, per un investimento complessivo di circa 7,6 milioni di euro, di ui 150.000 di risorse della Provincia. Si prevede che almeno i lavori del corpo centrale del fabbricato verranno conclusi entro il prossimo mese di settembre. D’intesa con l’Istituto è stata valutata l’opportunità di trasferire definitivamente i laboratori di meccanica e di chimica presso edifici del plesso scolastico già destinati a ad altri laboratori, in modo da disporre di più locali destinati ad aule nel fabbricato principale. Tale operazione ha richiesto alcuni interventi di adeguamento, già gestiti direttamente dalla scuola con risorse messe a disposizione dalla Provincia, e altri dovranno essere realizzati, valutando di procedere in maniera analoga, in tutto o in parte, con la gestione diretta della scuola.

Per il Complesso Marchesi, oltre alla questione della ottimizzazione degli spazi per l’Istituto Santoni, è in corso la riorganizzazione generale degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, condividendo le linee progettuali d’intesa con gli Istituti Santoni e Buonarroti, oltre che con il Comune di Pisa e Autolinee Toscane (con il coinvolgimento delle aziende Pisamo e Geofor ndr), per quanto concerne gli interventi sulla viabilità pubblica (sosta dei veicoli/motocicli, fermata autobus, ndr). I primi interventi, in particolare quelli riguardanti la viabilità, si prevede che vengano realizzati entro l’inizio del prossimo anno scolastico.

Per quanto riguarda il Liceo Buonarroti, è stato elaborato uno studio preliminare che prevede la realizzazione di quattro nuove aule al piano terra, in direzione EST rispetto alle attuali aule ex biblioteca provinciale, e la riqualificazione dei locali della ex falegnameria (con possibile destinazione per due laboratori, ndr), da attuare nel medio periodo, anche in relazione alla disponibilità di risorse finanziaria, considerata la previsione di spesa di circa 1 milione di euro.

Infine per quanto concerne il Liceo Carducci: per il prossimo anno scolastico il Liceo avrà a disposizione, oltre alla sede principale di via San Zeno, e in continuità con gli anni precedenti, le 10 aule distribuite tra l’edificio dello studentato “Toniolo” e l’edificio del “Seminario di S. Caterina”, compreso l’utilizzo della relativa palestra, in forza di specifico contratto di locazione attivato dalla Provincia a partire dal 2023 e integrato negli anni successivi. Con riferimento ai locali del secondo piano del Seminario di S. Caterina, la proprietà, dopo avere ottenuto i titoli edilizi, ha attivato i lavori preliminari, attualmente in corso, per la realizzazione della scala di emergenza e l’annesso ascensore. La realizzazione di detta scala aprirà la possibilità di mettere a disposizione del Liceo ulteriori aule al piano primo dello stesso edificio. Sono previsti a breve i lavori, a cura della medesima proprietà, per l’adeguamento della centrale termica a servizio dell’impianto di riscaldamento, tra gli altri, dei locali già utilizzati dal Liceo Carducci.

Si è inoltre conclusa la gara d’appalto (si prevede a breve l’adozione dell’atto di aggiudicazione ndr) dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dei locali ex alloggio custode (ex sede ANPI) finalizzati alla realizzazione di una biblioteca digitale/multimediale con annessa aula podcast, per un investimento di complessivi 500 mila euro. Pertanto, a seguito dei suddetti lavori, l’attuale locale della biblioteca (riqualificato nel 2024) sarà trasferita nei nuovi locali, così da liberare uno spazio per la definitiva destinazione ad aula. In occasione dell’ultima variazione di bilancio, infine, l’Amministrazione provinciale ha stanziato le risorse per l’attuazione del progetto (da redigere a livello esecutivo) per la sostituzione degli infissi nell’aula magna, volti a all’adeguamento dei requisiti di aerazione ed illuminazione naturale, oltre l’impianto di climatizzazione estiva ed invernale, completo di ventilazione meccanica del locale, per un investimento di € 480.000,00. Mi preme sottolineare che per le sole manutenzioni ordinarie sui vari plessi l’ente Provinciale investe in media almeno un milione di euro compessivi”, conclude Angori.

Last modified: Luglio 26, 2026