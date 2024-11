Written by admin• 2:46 pm• Pisa SC

PISA – A poche ore dalla seconda sconfitta in campionato, la terza stagionale non poteva mancare il commento in rima del nostro poeta Sandro Cartei

BASTA SINTETICO, ORA RIPRENDIAMO LA NOSTRA MARCIA

Andiamo a Carrara, ad affrontare una partita delicata

Per noi, giocare sul sintetico, non è mai stata una passeggiata

Castellammare di Stabia ce l’ha insegnato

Nessun avversario, a priori, va sottovalutato

Giochiamo male e senza mordente

Soltanto un tiro di Vignato, e poi, il niente L’espulsione di Tourè, arriva a complicare le cose

Sarà la Carrarese, a creare le occasioni più pericolose

Dalla traversa, nel primo tempo, veniamo salvati

E tutti i miracoli di Semper, alla fine, non son bastati

Dalla sinistra Cicconi la mette precisa, quasi allo scadere

Bouah si tuffa di testa, e lo stadio dei Marmi fa esplodere

Le assenze, l’espulsione, tanti fattori ci hanno condizionato

Ma ora riprendiamo alla grande, la nostra marcia in campionato!

Novembre 24, 2024