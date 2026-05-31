XXV Edizione Mau Ovunque: i risultati e il programma di domenica 31 maggio. Ospiti Caracciolo e Calabresi. Molti ex al campo del Pisa Ovest

Written by Redazione• 11:48 am• Pisa SC

Molti ex nerazzurri del recente passato oltre capitan Caracciolo e Calabresi alla XXV edizione del Mau Ovunque

PISA – E’ stata una giornata molto intensa la prima del torneo Mau Ovunque giunto alla sua XXV edizione presso i campi del Pisa Ovest di Via Livornese a Pisa.

Tante Vecchie Glorie nerazzurre presenti al campo del Pisa Ovest di Via Livornese a Pisa non hanno voluto mancare alla XXV edizione del Mau Ovunque. Da Gaetano Masucci ad Andrea Lisuzzo passando per Simone Calori e Andrea Arrighini, Mirko Taccola e Paolino Andreotti.

Ecco i tutti i risultati:

Campo A. Rangers – Bella Mi Pisa Sant’Anna 1-0; Svitati – Gagno 0-1; Tradizione – Vecchi Amici 2-1; Metato Group – Pisa Clan 1-1; Sturm Graz – Gagno 1-1; Kapovolti – Metato Group 1-1; Pontasserchio – Vecchi Amici 1-2; Svitati – Sturm Graz 1-3; Kapovolti – Pisa Clan 0-2; Pontasserchio – Tradizione 1-0

Campo B. Sconvolt – Gradinata 2-1; Kapovolti – Followers 3-2; Pontasserchio- Vocina 3-0; Bella Mi Pisa – Vulva Group 4-0; Gradinata – Zero Noie 1-1; Vocina – Tradizione 2-6; Followers – Pisa Clan 1-0; Sconvolt- Zero Noie 1-0; Vecchi Amici- Vocina 2-0; Followers- Metato Group 2-0.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 31 MAGGIO DALLE ORE 17

Rangers – Gagno

Sconvolts- Pontasserchio

Sturm Graz – Bella Mi Pisa

Metato Group – Tradizione

18.45 vincente 1 – vincente 2: Vincente 3 – vincente 4

19.45/20.45 Partita dei bimbi

Ore 21 La finalissima

Last modified: Maggio 31, 2026