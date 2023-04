Bando per 7 nulla osta per vendita itinerante alimentare sulle spiagge di Marina e Calambrone

Scritto da admin• 4:40 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa un avviso pubblico per il rilascio di sette nulla osta temporanei per la vendita itinerante alimentare sulle spiagge di Marina di Pisa e di Calambrone durante la prossima stagione balneare (fino al 30 settembre 2023).

Il bando e il modello per presentare domanda sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/bando/avviso-lesercizio-del-commercio-itinerante-alimentare-sul-demanio-marittimo-di-calambrone-e-0. Possono partecipare alla selezione i soggetti che: sono in possesso del titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche itinerante; sono in regola con gli adempimenti contributivi presso gli enti previdenziali. La domanda deve essere inoltrata, a pena di esclusione dalla procedura, entro le ore 12:00 di martedì 2 maggio esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it.

Per supportare l’imprenditoria giovanile la graduatoria verrà formata riservando 3 nulla osta a favore di giovani di età inferiore ai 35 anni, in ordine d’età. In caso di società, la riserva opera se la maggioranza dei soci abbia età inferiore ai trentacinque anni, con riferimento all’età media degli stessi. La graduatoria per i restanti 4 nulla osta sarà formata dando priorità alla maggiore anzianità di esercizio dell’impresa nel settore del commercio su aree pubbliche per la vendita ambulante di prodotti alimentari, comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese. In caso di parità sarà seguito l’ordine cronologico di presentazione riferito alla data di protocollazione della domanda.

I luoghi adibiti alla vendita itinerante sono unicamente gli arenili di Marina di Pisa e Calambrone, con l’esclusione di Tirrenia; è vietato l’utilizzo di qualsiasi mezzo di trasporto, anche non a motore, pertanto l’unica modalità di vendita è a piedi. E’ consentito comunque l’uso di un supporto/piccola struttura a mano per facilitare il trasporto delle merci. Ad ogni operatore, ditta individuale o società, sarà rilasciato dall’Ufficio Demanio un solo nulla osta. L’attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali.

