Verde Pisa si conferma con successo nel Ponte Pasquale a Pisa

PISA – Con il successo di pubblico e col plauso di espositori ed esperti, la terza e ultima giornata di Verde Pisa ha chiuso e riconfermato il successo della passata edizione.

La mostra mercato di giardinaggio e del vivere all’aria aperta ha portato a Pisa oltre 120 espositori: vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto, prodotti artigianali ed enogastronomici di eccellenza come anche per il nuovo settore dedicato al benessere. Verde Pisa con questa seconda edizione pasquale si è attestata tra le più frequentate, complete e vetuste mostre di settore della Toscana.

Nei tre giorni di Verde Pisa, che ha occupato tutto il centro cittadino, da Piazza Vittorio Emanuele II fino a Piazza Garibaldi, si sono mossi migliaia di visitatori, venuti da tutta Italia. La manifestazione ha confermato l’affetto del pubblico, con una concentrazione inaspettata proprio nella giornata di Pasqua e Pasquetta, grazie anche per le migliori condizioni meteo, a testimonianza della crescita costante della manifestazione, in termini di pubblico, offerta espositiva e culturale.

Soddisfazione degli espositori del verde giunti da ogni parte d’Italia, molti dei quali hanno già confermato la propria partecipazione alla prossima edizione 2024. Sono stati tre giorni di botanica, tendenze, prodotti per la vita all’aria aperta che hanno trasformato ancora una volta il centro cittadino in un polo irrinunciabile di conoscenza e di piacere green a tutto tondo.

Per molti è stata l’occasione per scoprire piante vecchie e nuove, ma anche per incontrare e confrontarsi con tanti esperti, professionisti e appassionati.

Gli eventi culturali collaterali che hanno riscontrato un grande successo sono state le visite guidate “L’ORTO DELLE MERAVIGLIE”all’Orto botanico di Pisa, il più antico orto universitario al mondo, che nella giornata di sabato era totalmente gratuito per gentile concessione della direzione museale, sia l’iniziativa “LE MURA”, suggestiva passeggiata sopra le mura medievali della città, alla scoperta degli angoli sconosciuti della città delle porte e torri, delle tecniche e materiali e del panorama della città dall’alto della Torre piezometrica, come anche “IL TESORO CHE CALPESTIAMO” visita guidata all’interno dell’appena riconsegnato alla città Parco Europa, sapientemente condotta dall’alimurgo Paolo Buratti e Armoidea, una lezione magistrale alla ricerca degli erbi spontanei commestibili ed il loro utilizzo in cucina.

Le tre giornate sono state allietate anche da momenti di musica in vari punti della città: Largo Ciro Menotti, Ponte di mezzo, Piazza Vittorio Emanuele II sono state il palcoscenico di artisti e musicisti erranti per poi culminare nel giorno di lunedì con brani anni 40/60 proposti dal gruppo Chiara & gli scuri Swing quintet in Piazza XX settembre.

Particolare apprezzamento è stato espresso dalle autorità intervenute: “Verde Pisa rappresenta lo spirito con cui vogliamo promuovere la città di Pisa – dice il sindaco Michele Conti – scoprire e valorizzare i beni culturali, la storia e le sue tradizioni, valorizzare le imprese locali con uno spazio che metta a confronto le nostre realtà con un contesto più grande.

Soddisfazione anche per le associazioni organizzatrici: Centro Diffusione Arte cultura spettacolo Turismo “I Cavalieri” e “Convivio le Piagge” già protagonisti di altri importanti appuntamenti lungo il Viale delle Piagge ed agli Arsenali Repubblicani: “Il gradimento degli espositori e del pubblico è stato davvero straordinario – sottolineano i presidenti Anna Bartelletti e Antonio Schena – Verde Pisa ha saputo riprendere il proprio posto nell’affetto dei visitatori di tutta Italia, il percorso di crescita, iniziato nel periodo più buio post pandemico conferma questo rinascimento degli eventi pisani ringraziamo in primis gli espositori che ci hanno confermato la propria fiducia, ringraziamo gli enti patrocinatori Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Regione Toscana, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, CNA, Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Confesercenti Toscana Nord, Unione provinciale agricoltori di Pisa, Orto Museo Botanico di Pisa, delegazione Accademia del Peperoncino di Pisa ‘Amici di Massimo Biagi’ e Associazione Armoidea”.

Verde Pisa tornerà nel 2024 sempre con l’edizione pasquale nei giorni 30, 31 marzo 1 aprile.

