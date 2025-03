Prorogata al 30 marzo la scadenza del concorso fotografico ‘100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia’

Written by admin• 12:06 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

PISA – La scadenza del concorso fotografico “100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia”, dedicato alle fotografie scattate durante i passaggi del Giro d’Italia a Pisa, è stata prorogata al 30 marzo. È stata inoltre costituita la commissione di esperti, che sarà presieduta dal noto fotografo Massimo Sestini.

«Abbiamo deciso di estendere il termine del concorso fino alla fine del mese, rispetto alla scadenza iniziale del 15 marzo, per dare più tempo a tutti coloro che vogliono cercare tra gli album di famiglia, nei cassetti o negli archivi, le foto di uno dei passaggi del Giro a Pisa – ha dichiarato l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa. – In queste settimane abbiamo già ricevuto molte partecipazioni, con immagini molto belle, ma vogliamo offrire un’ulteriore opportunità anche a chi non ha ancora inviato le proprie foto».

Le fotografie dovranno ritrarre i momenti più suggestivi delle diverse edizioni del Giro d’Italia, quando Pisa è stata tappa o ha ospitato anche solo un passaggio della “Corsa Rosa”. La selezione delle immagini sarà affidata a una commissione di esperti presieduta da Massimo Sestini. Le fotografie scelte saranno esposte in una mostra che si terrà nell’atrio di Palazzo Gambacorti.

Per partecipare c’è tempo fino a sabato 30 marzo 2025. Sarà possibile inviare fino a un massimo di 10 fotografie, ciascuna accompagnata da un titolo e una breve didascalia. Le foto dovranno essere inviate in alta risoluzione tramite wetransfer.com all’indirizzo comunicazione@comune.pisa.it. Per le fotografie in formato tradizionale, è necessario consegnarle in originale all’Ufficio stampa di Palazzo Gambacorti (piazza XX Settembre, orari d’ufficio), dove saranno trasformate in formato digitale.

Il regolamento completo è disponibile su https://www.comune.pisa.it/Vivere-il-comune/Eventi/100-anni-di-passione.-Pisa-e-il-Giro-d-Italia.

